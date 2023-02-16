Експерт розповів, чи можуть поразки окупантів в Україні запустити процеси розпаду Росії

Євген Дикий вважає, що поразки росіян в Україні можуть запустити процеси, схожі на ті, які трапилися в Російській імперії після програних воєн.

Чи можуть поразки окупантів в Україні запустити процеси розпаду РФ-прогноз експерта / Колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Болючі військові поразки російських окупантів можуть стати каталізатором руйнівних процесів у країні-агресорі. Про це заявив в інтерв'ю Главреду заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Оскільки сама по собі війна не стала активно непопулярною (але вона не є і популярною, це не 2014 рік з Кримом), це не може викликати антивоєнний рух. На цю війну йдуть похмуро, невесело, але приймають 100 грамів для хоробрості і йдуть. Повторюся, наш розрахунок на те, що певна кількість цинкових трун щось зрушить, не спрацював. Так що тепер тригером, який може хоч щось в РФ зрушити, можуть бути болючі військові поразки. Це вже не механізм афганської або чеченської воєн, які були програні в значній мірі тому, що суспільство втомилося отримувати "цинки"", − сказав він.

Дикий вважає, цілком ймовірно, що поразки російської армії в Україні можуть запустити процеси, аналогічні тим, які трапилися в Російській імперії після програних нею Кримської або Російсько-японської воєн.

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"Тут вже діє механізм Кримської або Російсько-японської воєн, коли явна поразка на фронті запускає питання про те, що пішло не так і чому Росією погано керують. Відповідно, і процеси всередині Росії будуть визначатися тим, як разуються події на фронті", − підсумував він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни-Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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