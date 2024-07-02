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Експерт пояснив, чому за Трампа Україні не "світить" членство в НАТО

Олексій Тесля
2 липня 2024, 01:30
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Дональд Трамп не є прогнозованим політиком і вважає це своєю козирною картою, каже Олександр Хара.
Хара.
/ Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/alexander.khara, Pixabay/WiR_Pixs

Досить складно передбачити ситуацію, яка може скластися в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, заявив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Що буде за Трампа, складно передбачити. Адже ми не знаємо, що на той момент буде в його голові. Трамп не є прогнозованим політиком і вважає це своєю козирною картою", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що нещодавно здійнявся галас щодо пропозицій кількох радників Трампа, які передбачають, зокрема, припинення вогню, тобто заморожування конфлікту за тією лінією, що є, а як розмінна фішка пропонується членство України в НАТО або мораторій на членство впродовж десяти років.

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"Звичайно, є й інші республіканці, які кажуть навпаки: Україна - важливий фактор, її треба підтримувати, не можна дозволити Путіну виграти цю війну. Ось вони готові бачити нас у НАТО", - уточнив він.

Водночас співрозмовник говорить про те, що складно прорахувати ситуацію, яка може скластися в разі другої каденції Джо Байдена.

"Адже у США є внутрішні проблеми, а трампісти сформували негативний образ України і кажуть, що не все так однозначно з РФ, що краще відтягнути Росію від Китаю і зосередити ресурси на стримуванні Піднебесної, яка є стратегічним противником США", - додав Хара.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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Раніше Хара оцінив дивне формулювання НАТО щодо України. Співрозмовник не виключає, що під формулюванням "моста до НАТО" мається на увазі координація Альянсом допомоги Україні у сфері безпеки для її посилення, через створення оборонної спроможності та реформування сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати нотоїзацію України".

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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НАТО Дональд Трамп Олександр Хара війна Росії та України
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