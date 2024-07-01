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"Не так, як хотілося": дипломат оцінив дивне формулювання НАТО щодо України

Олексій Тесля
1 липня 2024, 10:48
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ПДЧ є обов'язковим інструментом, але для України в НАТО зробили виняток.
Україна, НАТО
Україна поки що не очікує запрошення до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував інформацію про те, що на найближчому Саміті НАТО можуть ухвалити документ, який передбачає для України "інституційний міст до членства" в Альянсі.

"Таку бюрократичну фразеологію і красиві слова вживають тоді, коли не можуть зробити практичний крок. І в США, і в Німеччині є противники початку процесу вступу України до НАТО. На відміну від запрошення до Євросоюзу, запрошення до НАТО є майже членством, тому в Альянсі поки що не можуть запросити Україну", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт нагадав про те, що зовсім нещодавно вважалося, що План дій щодо членства в НАТО є обов'язковим інструментом, але для України зробили виняток - і адаптована річна програма слугуватиме документом, який регулюватиме реформи та приведення нашої країни до стандартів НАТО.

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"Оскільки на Заході досі бояться ескалації з боку Російської Федерації, там вирішили дещо змінити риторику і додати позитиву. Коли йдеться про "міст", мається на увазі перепідпорядкування рамштайнського процесу надання допомоги Україні та створення її здатності в майбутньому стримувати російську агресію. На Заході вважають це найголовнішим внеском НАТО для України", - вважає він.

Співрозмовник не виключає, що під формулюванням "моста в НАТО" мається на увазі координація Альянсом допомоги Україні у сфері безпеки для її посилення, через створення оборонної спроможності та реформування сектору безпеки і оборони.

"Крім того, під час саміту НАТО будуть і оголошення про додаткову допомогу Україні - і у вигляді фінансів, і у вигляді озброєнь. Це і є та новація, яка на нас чекає. Це максимум того, що наші партнери можуть зробити в наявних рамках, коли НАТО й надалі залишатиметься не стороною конфлікту", - вказав він.

Хара додав, що це позитивне рішення, адже воно передбачає, що Україна неодмінно стане членом Альянсу.

"Це важливо - і як сигнал Росії про те, що вона не має права вето на цей процес, і як сигнал Україні про те, що ніхто не відмовляється від перспективи її членства в НАТО. Усе це добре, але не настільки добре, як хотілося б нам", - резюмував він.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що основна увага на саміті НАТО в липні буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати нотоїзацію України".

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

вступление в НАТО инфографика
вступление в НАТО инфографика / Инфографика: Главред

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НАТО Олександр Хара війна Росії та України
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