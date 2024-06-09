Вирішив одразу за все НАТО: Шольц різко висловився про відправлення військ в Україну

Канцлер Німеччини вважає, що відправка військ в Україну може призвести до справжньої ескалації на фронті.

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Шольц дав чітку відповідь про відправку військ в Україну / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон говорив про можливість відправити в Україну військових інструкторів. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц не поділяє таку ідею. Про це повідомляє NTV.

Шольц чітко дав зрозуміти, що такі дії, на його думку, можуть призвести до ескалації на фронті, чого він побоюється. Він акцентував увагу на тому, що в жодному разі не буде відправляти в Україну німецьких солдатів.

"В Україні не буде солдатів із нашої країни, а також із НАТО", - сказав Шольц. відео дня

Відправлення французьких військових в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон назвав імовірною відправку в Україну своїх військ, у разі якщо Росія піде на Київ або Одесу. Потім він уточнив, що йдеться про відправку в Україну інструкторів. Його підтримали, зокрема, країни Балтії.

Інструктори повинні будуть навчати українських військових безпосередньо поблизу від лінії фронту, що має скоротити терміни підготовки новобранців.

Газета Le Monde пише про те, що французький президент Еммануель Макрон сподівається встигнути створити коаліцію з відправлення в Україну західних інструкторів до приїзду в Париж Володимира Зеленського.

Відправлення військ союзників в Україну - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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