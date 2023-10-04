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Експерт пояснив, як потрібно оцінювати слова Шольца про ядерне роззброєння

Дмитро Відоменко
4 жовтня 2023, 03:10
Як говорить відомий експерт Михайло Гончар, режим ядерного нерозповсюдження в останні роки тріщить по швах.
Шольц, Гончар
На думку Михайла Гончара, Заява Шольца про ядерне роззброєння - поки декларативні / колаж Главред, фото УНІАН

Нещодавня заява канцлера Німеччини Шольца про відновлення переговорів про ядерне роззброєння - лише дипломатичні хитрощі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики" Стратегія ХХІ " Михайло Гончар.

"Це нічого не змінить. Німеччина не є ядерною державою, але, звичайно, німці відчувають, що ситуація змінюється не на краще. Тому як неядерна держава вони закликають ядерний клуб до нових переговорів. Тим більше, що ситуація проблемна з точки зору того, що насправді режим ядерного нерозповсюдження швидше мертвий, ніж живий. Тому що офіційно ядерний клуб - це п'ять держав: США, Китай, Росія, Великобританія і Франція. Але є ще п'ять держав - Індія, Пакистан, Північна Корея, Ізраїль і Південна Африка. Іран як порогова країна, а також Саудівська Аравія і Південна Корея, які теж готові швидко розробити свою ядерну зброю", ‒ сказав він.

Як каже Гончар, режим ядерного нерозповсюдження в останні роки тріщить по швах.

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"Північну Корею не назвеш високорозвиненою країною, але вони зробили ядерну зброю. Так що тоді говорити про такі країни, як Південно-Африканська Республіка, яка, до речі, мала ядерну зброю, але під час зміни режиму апартеїду від неї добровільно відмовилася і знищила, будь то Бразилія, Аргентина або Туреччина. При таких підходах і обставинах, коли міжнародні режими не працюють, далі кожен буде піклуватися сам про себе. Тому "ядерний клуб" насправді більше, а режим ядерного нерозповсюдження тріщить по швах", ‒ сказав він.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював Енергетичні Програми та Київське представництво "Номос-енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова і Центру дослідження Росії.

Нагадаємо, раніше український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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ядерне вооружение Михайло Гончар Олаф Шольц війна Росії та України
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