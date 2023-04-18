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Єгипет відмовив РФ у підтримці та готує постачання боєприпасів в Україну – WP

Олексій Тесля
18 квітня 2023, 13:31 оновлено 18 квітня, 13:41
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Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів Україні.
Єгипет
Єгипет постачатиме Україні боєприпаси / Wikipedia, Генштаб ЗСУ

Єгипет змінив свою позицію щодо війни в Україні, відмовившись від раніше наявних планів підтримати агресора РФ озброєнням.

Каїр прийняв рішення не постачати РФ ракети після переговорів з високопоставленими чиновниками США, пише The Washington Post з посиланням на документи американської розвідки, які раніше потрапили в ЗМІ.

Натомість Єгипет вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

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При цьому Єгипет мав намір використовувати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі.

Що відомо про зірваний військовий контракт РФ і Єгипту

Минулого тижня повідомлялося ще про один документ, який викриває таємну схему, запропоновану президентом Єгипту Абдель Фатахом ас-Сісі в лютому, про надання Росії до 40 000 122-міліметрових ракет Sakr-45, які можуть бути використані в російських реактивних системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проект в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Однак на початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві. Єгипет, хоча і має давні дипломатичні та військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним американським союзником на Близькому Сході і отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США.

Раніше повідомлялося про те, що секретні документи Пентагону, які "злили" в Мережу, свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в лютому планував виробити 40 тис. ракет для країни-агресора Росії. Він доручив чиновникам тримати в таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Президент Єгипту є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході і найбільшим одержувачем допомоги з США.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, бойовики ПВК "Вагнера", ватажком яких є "кухар" Путіна Євген Пригожин, намагалися купити зброю у Туреччини. Про це свідчать секретні документи Пентагону, які потрапили в Мережу.

Сполучені Штати отримали доступ до внутрішніх планів сумнозвісної російської групи Вагнера. Виявилося, що "вагнерівці" намагалися закупити зброю у Туреччини, союзника НАТО.

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