"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

Міжнародній спільноті слід сфокусуватися на наданні допомоги Україні, вважає Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк нагадав про необхідність поставок додаткових озброєнь / ОПУ , Defense.gov John Hamilton

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, виток секретних відомостей з даними про підготовку контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, в України немає часу для обговорень "витоків" даних, оскільки триває боротьба з російськими окупантами. Про це він написав у Twitter.

Представник ОП також каже, що Україні потрібні поставки далекобійної зброї.

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"Якби у нас був час, можна було б спостерігати, як РФ розпадається, а її "еліти" пожирають один одного. Але у нас немає часу, тому що гинуть наші люди", — підкреслив він.

Водночас радник голови ОП вважає, що міжнародній спільноті слід сфокусуватися на наданні допомоги Україні.

"Потрібно менше рефлексувати про "витоки" і більш далекобійної зброї, щоб правильно фіналізувати війну і змусити РФ усвідомити реалії", — додав Подоляк.

Що відомо про злив даних про підготовку контрнаступу

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, є значним порушенням американської

Витік у ЗМІ секретних документів Пентагону про підготовку українського контрнаступу викликав напругу у відносинах між США і союзниками.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві ставили питання перед Вашингтоном про те, як інформація опинилася в Інтернеті, хто несе відповідальність за витік, пише Politico з посиланням на джерела.

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