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"Злив" даних по Україні: США повинні вибачитися і відшкодувати збитки Києву – Politico

Олексій Тесля
11 квітня 2023, 08:55 оновлено 11 квітня, 08:59
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Історія з витоком даних призвела до серйозної кризи у відносинах США з їх союзниками.
Україна, США
Україна просить США розібратися зі "зливом" секретних даних / УНІАН

Витік у ЗМІ секретних документів Пентагону про підготовку українського контрнаступу викликав напругу у відносинах між США і союзниками.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві ставили питання перед Вашингтоном про те, як інформація опинилася в Інтернеті, Хто несе відповідальність за витік, пише Politico з посиланням на джерела.

Союзники також цікавилися, що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж і чи вживає адміністрація Байдена заходів, щоб в майбутньому не було витоків розвідувальних даних.

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Незважаючи на те, що США продовжують розслідування витоку, про що Вашингтон повідомив союзників, в Україні все виразніше чути занепокоєння через те, що інформація, якою вона ділиться з США, потрапляє у відкритий доступ.

"Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві в цьому відношенні. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки", – сказав один з європейських чиновників.

Видання стверджує, що історія з витоком даних призвела до серйозної кризи у відносинах США з їх союзниками.

"Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірної інформації, яка була просто викладена в соціальні мережі, а не як Файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів", – розповів колишній аналітик американської розвідки.

При цьому у Вашингтоні поки немає чіткого уявлення про те, якою буде реакція на витік, йдеться в статті.

"Я не маю жодного уявлення про план. Я сам хотів би знати, як ми будемо діяти", – сказав інший високопоставлений американський чиновник.

При цьому за даними одного з європейських чиновників, витік інформації викликав обурення серед чиновників у вищих ешелонах національної безпеки України.

"Хоча документи датовані і, ймовірно, не мають безпосереднього впливу на бойові дії, публікація інформації була сприйнята всередині країни як ганьба і потенційна довгострокова проблема для українського військового командування", – пише Politico.

Що відомо про злив даних про підготовку контрнаступу

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, являє собою значне порушення американської розвідки в зусиллях з надання допомоги Україні", — повідомило видання.

Читайте більше:

новини США Пентагон війна Росії та України
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