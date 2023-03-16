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"Їдять ріпу замість помідорів": Путіну привидівся голод на Заході

16 березня 2023, 18:13
Диктатору РФ привиділося, нібито у західних країнах з’явився дефіцит товарів, і люди "почали голодувати".
Владимир Путин, репа
Путіну привидівся голод на Заході/ ua.depositphotos.com, pexels.com

Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито на Заході "порожні полиці магазинів і масовий дефіцит товарів". За його словами, нібито дійшло до того, що громадяни західних країн тепер "змушені їсти ріпу замість салату та помідорів".

При цьому диктатор РФ пофантазував, нібито навіть ріпи на Заході не вистачає. Такими фантазіями глава Кремля поділився під час виступу на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП).

"Зарубіжні аналітики пророкували нам депресію та спад споживчого сектору. Обіцяли порожні полиці магазинів, масовий дефіцит товарів, провал сектору послуг. Проте життя розпорядилося по-іншому. Західні країни самі на повну зіткнулися з такими ж проблемами. Дійшло до того, що їхні керівники пропонують своїм громадянам замість салату та помідорів перейти на ріпу", – розмріявся російський диктатор.

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А по ріпу західні країни нібито "будуть змушені їхати в Росію", адже навіть такого продукту, мовляв, на Заході не вистачає, поділився зі сцени своїми рожевими мріями Путін.

"Ріпа – хороший продукт. Але й за ріпою, напевно, до нас доведеться їхати. Тому що рівень врожаю у нас все таки значно переважає ті показники, які є у наших сусідів в Європі", – сказав він.

При цьому Путін почав нести маячню про те, що нібито в Європі впали показники врожаю через погану погоду, у той час як в РФ начебто з погодою і врожаєм "все в порядку". А крім того причиною поганого врожаю в Європі Путін називає "відсутність російських добрив", без яких нібито західним державам "важко обійтися".

Владимир Путин
Путіну привиділося, нібито на Заході вже почався голод/ скрін

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час зустрічі з російськими олігархами. Він сказав слова про любов до Леніна і назвав себе "дєвочкой-пріпєвочкой".

Нагадаємо, історик, народний депутат України та ексглава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зазначав, що Путін намагається сформувати свою "вісь зла" із залученням ще кількох країн, а в найгіршому для себе випадку може навіть пожертвувати суверенітетом, ресурсами чи самостійністю РФ в обмін на допомогу Китаю у війні.

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