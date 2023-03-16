"РФ формує вісь зла з 3-ма країнами": Путін може "здати" Росію в обмін на допомогу у війні – історик

Глава Кремля може пожертвувати суверенітетом, ресурсами і самостійністю РФ, щоб втягнути Китай у війну проти України, каже В’ятрович.

Путін може "здати" Росію в обмін на допомогу у війні, вважає історик/ сайт Кремля, УНІАН

Диктатор РФ Володимир Путін надто багато поставив на війну країни-агресорки Росії проти України. Програш може означати для нього навіть його фізичну ліквідацію. Тому глава Кремля намагається сформувати свою "вісь зла" із залученням ще кількох країн, а в найгіршому для себе випадку може навіть пожертвувати суверенітетом, ресурсами чи самостійністю РФ в обмін на допомогу Китаю у війні.

Українці повинні усвідомлювати, що Путін готовий навіть до радикальних кроків. Не можна відкидати навіть того варіанту, що він може застосувати ядерну зброю. Таку думку висловив історик, народний депутат України, колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді.

"Путін уже не може зупинитися, тому що надто багато поставив на цю війну. Поразка у цій війні буде означати його особистий кінець, в тому числі, ймовірно, й фізичний. Все те, що він багато років вибудовував – не тільки свій імідж, але й своє фізичне й матеріальне життя, полетить шкереберть. Тому треба усвідомлювати: Путін готовий до останніх радикальних кроків", – зазначає В’ятрович.

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Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Він наголосив, що українцям не можна розслаблятися, адже масштаби ресурсів та сил російських окупантів досі є дуже великими. Ворога не можна сприймати з гумором, адже в країни-агресорки РФ ще досі є великий потенціал, передусім людський. В’ятрович нагадав, що саме за рахунок людського потенціалу СРСР виграв Другу світову війну, адже закидав противника тілами солдатів, зокрема й українців.

Не варто забувати і про ядерну зброю, адже не можна бути впевненими у тому, що Путін її не застосує, каже історик.

Він зазначає, що РФ зараз формує свою "вісь зла", намагаючись затягнути у неї не лише Білорусь, а й Іран та Китай.

"Попри значну ізоляцію Путіна і Росії росіяни зараз формують свою "вісь зла". І це не тільки Білорусь, яка вже стала проксі-державою і втратила свій суверенітет, але й потужні та небезпечні держави, наприклад, Іран і Китай. Зараз Китай публічно стоїть більш-менш осторонь цього конфлікту, але він намагається використати війну для посилення своїх впливів у Росії", – сказав В’ятрович.

У той же час історик вважає, що Кремль навіть буде готовий на великі поступки Китаю, якщо той погодиться допомогти країні-агресорці вести війну проти України.

"Коли Росія відчує загрозу поразки в цій війні, вона буде готова навіть на втрату свого суверенітету, ресурсів, самостійності і може піти на домовленості з Китаєм, які втягнуть Піднебесну в цей конфлікт", – сказав В’ятрович.

Також він зазначив, що зараз немає підстав сподіватися, що ця війна може завершитися "за два-три тижні". Він висловив думку, що українцям варто готувати "не до забігу на сто метрів, а до марафону". Адже якщо ми повіримо у наближення швидкої перемоги, то можемо не розрахувати своїх сил і "видихнутися" раніше.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на фоні пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ в конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" вже неважливо.

Політичний аналітик Олександр Кочетков сказав, що Сі Цзіньпін їде до Путіна "домовлятися про припинення війни". За його словами, під час цієї зустрічі китайський лідер хоче обговорити з главою Кремля умови припинення війни проти України. Китаю вигідно, щоб війна припинилася якомога швидше, при цьому сам результат війни Пекін не особливо хвилює.

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