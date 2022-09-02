УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Новий флешмоб: Байден, Зеленський, Джонсон, Данілов і Подоляк заінтригували листуванням у Twitter

2 вересня 2022, 22:55

До новенького флешмобу вже встигли долучитися світові політики.

Зеленський, Джонсон
Зеленський і Джонсон / president.gov.ua, скріншот

Світові лідери заінтригували світ новим флешмобом. Увечері, 2 вересня, в соціальній мережі Twitter з'явилися твітти, згідно з яким всі відомі політики світу роблять пости всього з одним словом.

Дивний флешмоб виник після того, як американська залізнична компанія Amtrak випадково запостила твіт зі словом "trains" ("потяги").

Amtrak

Користувачам це сподобалося, тому тренд з однословесними твітами швидко "завірусився".

Видео дня

До новенького флешмобу вже встигли долучитися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден і прем'єр Британії Борис Джонсон.

флешмоб Зеленський
флешмоб
флешмоб
флешмоб в Твіттер
флешмоб данилов

Як раніше повідомляли, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно опублікував зворушливе фото з дітьми, був помічений на відпочинку в Греції.

58-річний Джонсон демонстрував свою фігуру з розкинутими руками, в той час, як його дружина Керрі і їх молода сім'я відпочивали у відокремленому місці на грецькому острові Евія всього через тиждень після повернення зі спа-відпочинку в Словенії.

Читайте також:

Володимир Зеленський Борис Джонсон Джо Байден Михайло Подоляк Олексій Данілов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:54

Отруєння грибами на Київщині: в лікарні помер маленький хлопчик

23:26

Розтягнеться надовго: Арестович розповів про стратегію та переваги контрнаступу ЗСУВідео

23:23

Настя Каменських представила нову пісню і кліп "Кришталь"Відео

22:55

Новий флешмоб: Байден, Зеленський, Джонсон, Данілов і Подоляк заінтригували листуванням у TwitterВідео

22:54

Росіяни з ганьбою тікали з Херсона з награбованим майном - Генштаб

Реклама
22:53

Дочка російської актриси збирає гроші на ЗСУ

22:35

Квіткова і Добринін скріпили свій шлюб і показали чуттєві фото

22:25

У Євросоюзі різко висловилися щодо зупинки Північного потокуВідео

22:15

Зеленський знову провів засідання Ставки: прийняли важливі рішенняВідео

22:09

Польські експерти пояснили, чому у росіян проблеми на фронтіВідео

21:51

На Запорізькій АЕС залишаться шестеро представників МАГАТЕВідео

21:47

Експерт розповів, чи чекати обвалення курсу до 80-90 гривень за долар

21:42

Притягують кохання та гроші: які 3 імені-талісмана захищають людину все життяВідео

21:38

"Будуть великі перемоги": астролог анонсувала повернення територій України у вересніВідео

21:33

"Куди подівся чоловік Михалков": Пугачова звернулася до путініста-режисера

21:23

Скрєпи і БулгаковПогляд

21:11

Битва при Гоголях-Булгакових, або про культурні війниПогляд

21:08

В Україні поміняють правила оформлення субсидій: чого чекати громадянамВідео

21:06

Трагедія на Житомирщині: на міні підірвався автомобіль лісової охорони

20:54

Репетиція захоплення частини України: експерт розкрив агресивні плани ЛукашенкаВідео

Реклама
20:48

ЗСУ знищили у Херсоні та Енергодарі майже роту окупантів – ГенштабВідео

20:46

Мітко знищуємо ворога: ЗСУ розповіли подробиці контрнаступу на півдніВідео

20:37

США виділять Україні колосальну суму грошей: Байден звернеться до КонгресуВідео

20:19

8-річна фанатка спантеличила Олега Скрипку, віддавши 200 баксівВідео

20:10

Прикмети на 4 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші впустити в будинокВідео

20:07

Росія повністю зупинила роботу Північного потоку - ГазпромВідео

19:56

Буде чистим навіть без прання: 3 способи, як освіжити постільну білизну без зайвих зусиль

19:40

"Жорстока війна тебе забрала": мама 4-річного Сашка зворушила мережу зверненням до загиблого сина

19:15

Як пофарбуватися восени 2022: 4 головні кольори волосся, які підійдуть буквально всім

19:01

"Має бути бажання": Зеленський назвав три умови для старту переговорів з РФ

18:58

Угорщина бунтує і проти нового траншу на 5 млрд євро для України від ЄС - EuractivВідео

18:49

Окупантів на Херсонщині відрізали від резервів, логістика військ РФ підірвана – ЗСУВідео

18:48

В Україну увірвуться заморозки цієї ночі: синоптики попередили про похолодання і негодуВідео

18:31

Подоляк пояснив, чому страшилки Кремля про холодну зиму виявилися "пшиком"

18:24

Тодоренко вимагає мільйони за авторство дитячих книг від письменниці, які "написала сама"

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвалився вже четвертим уявним "захопленням" селища Піски на Донбасі

18:00

Список очолили доньки Путіна: Україна запровадила жорсткі санкції проти РосіїВідео

17:45

До 1 вересня ОККО завершила відновлення ліцею у Гостомелі, пошкодженого під час воєнних дій актуально

17:27

Православний календар 2023: важливі свята, пости і поминальні дні

17:20

Здавали окупантам координати ЗСУ і паролі блокпостів: у Харкові затримали чоловіка і жінкуФотоВідео

Реклама
17:12

Отримати одразу шість пенсій авансом: у Пенсійному пояснили, хто з українців має право

17:00

"Я повинна бути сильною": Лобода поділилася новинами

16:42

ЗСУ розгромили поромну переправу окупантів на Херсонщині: логістика армії РФ порушенаВідео

16:39

Запасаємося крупою на зиму: ціни на гречку в Україні впалиВідео

16:28

Коли день нафтовика 2022 в Україні: привітання в прозі і віршах, листівки і картинки

16:15

Українка-дівчина ДіКапріо відверто розповіла про себе і свою сім'ю

16:01

Не перестарайтеся: скільки чашок кави в день може вбити людину

15:54

Вихідні у вересні 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо

15:18

"Кол оф дюті відпочиває": Гіркін розповів, як воює "армія ДНР"

15:16

ЗСУ розширять контрнаступ на Півдні, щоб перехопити ініціативу до зими – ВВСВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осінь
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти