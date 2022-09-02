Новий флешмоб: Байден, Зеленський, Джонсон, Данілов і Подоляк заінтригували листуванням у Twitter

Зеленський і Джонсон / president.gov.ua, скріншот

Світові лідери заінтригували світ новим флешмобом. Увечері, 2 вересня, в соціальній мережі Twitter з'явилися твітти, згідно з яким всі відомі політики світу роблять пости всього з одним словом.

Дивний флешмоб виник після того, як американська залізнична компанія Amtrak випадково запостила твіт зі словом "trains" ("потяги").

Користувачам це сподобалося, тому тренд з однословесними твітами швидко "завірусився".

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До новенького флешмобу вже встигли долучитися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден і прем'єр Британії Борис Джонсон.

Як раніше повідомляли, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно опублікував зворушливе фото з дітьми, був помічений на відпочинку в Греції.

58-річний Джонсон демонстрував свою фігуру з розкинутими руками, в той час, як його дружина Керрі і їх молода сім'я відпочивали у відокремленому місці на грецькому острові Евія всього через тиждень після повернення зі спа-відпочинку в Словенії.

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