Путіна охопила паніка: Подоляк розкрив провал візиту глави Кремля до Китаю

Директор Кремля Володимиру Путіну загрожує ізоляція, і Україні для цього потрібно зробити лише один крок, сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Дивна риторика Путіна - відображення його страху та паніки через ситуацію, що склалася, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Візит директора країни-окупанта Росії Володимира Путіна до Китаю є фікцією, більше він туди не поїде. Для КНР Москва – не рівний партнер, тому Пекін не будуватиме із нею відносини. На Путіна чекає все більша ізоляція, і щоб цього досягти, Україні потрібно завдати серйозної тактичної поразки її військам на одному з напрямків фронту. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що поїздка Путіна до Китаю нічого не означає, оскільки китайська держава не будуватиме відносин із РФ, адже вони – не рівні партнери.

"Ні, Китай набагато більше, ніж Росія. Росія – це Еритрея для Китаю. Ніхто не будуватиме партнерські відносини із Еритреєю за рівнем економіки чи військовими можливостями", - вважає Подоляк. відео дня

За його словами, Путіна охопили страх та паніка, про що свідчить його дивна риторика.

"Навпаки, я побачив людину, яка боїться всього і очевидно перебуває в панічному стані і говорить дивні речі про якісь "чаювання", - вважає чиновник.

Крім того, він переконаний, що до Китаю Путін більше не поїде.

"Може поїде до країн, де "менші" президенти, які можуть сказати, що Путін "великий". Але у серйозні відрядження Путін не їздитиме", - каже Подоляк.

Тим часом радник голови ОП додав, що поїздку Путіна до Китаю не можна назвати вдалою – він не отримав того, чого хотів. Путіну загрожує ще більша ізоляція, і для цього ЗСУ мають завдати суттєвого удару по військах РФ на фронті.

"Він не матиме публічної підтримки і залишиться в ізоляції, яка поступово збільшуватиметься. Для цього потрібен лише один крок, який має зробити Україна. Нам важко, але ми маємо це зробити — суттєва тактична поразка Росії на якомусь із напрямків по лінії фронту", - наголосив Михайло Подоляк.

Поїздка Путіна до Пекіна

Голова країни-агресора Росії Володимир Путін у період з 17 по 18 жовтня відвідував Китай, де брав участь у форумі Один пояс – один шлях. Провів він і перемовини із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

За підсумками поїздки Путін зробив низку формальних заяв про співпрацю РФ та Китаю.

Також він чимало говорив і про Україну – питання ставили штатні російські пропагандисти.

Один із "журналістів" поставив питання про те, що робити Росії в умовах, коли характеристики ракет ATACMS дозволяють завдавати ударів углиб російської території. Путін же вважав, що загарбники "зможуть відбивати такі атаки".

При цьому Путін нафантазував, що Київ нібито надсилає Москві сигнали щодо "перемовин" і натякнув на свою готовність говорити.

"Якщо українська сторона реально хоче перемовного процесу, то треба робити це не якимись театральними жестами, а треба перше що зробити - скасувати декрет президента України, який забороняє вести перемовини... Це трансформація у правильному напрямку, за це хвалю, але цього недостатньо", – вигадав Путін.

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