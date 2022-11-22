Два пенсіонери в Росії жорстоко закликали до вбивств українців

Чоловік і дружина з Росії закликали до розправи над українцями / Скріншот відео соцмережі

Двоє пенсіонерів з Росії, ймовірно, чоловік і дружина закликали до жорстоких вбивств українського народу. Літній чоловік заявив, що "всіх, хто стрибнув на Росію, треба знищувати".

У Мережі опубліковано відео, на якому двом пенсіонерам з Росії задають питання про те, як вони ставляться до виведення країною-окупантам своїх військ з Херсона. Чоловік у своїй відповіді закликав до жорстокої розправи над українцями і заявив, що ненавидить їх.

Дружина підтримала позицію чоловіка і зі сміхом закликала до ракетного терору України.

"Всіх, хто стрибнув на Росію, треба знищувати", - сказав російський пенсіонер.

Пенсіонери з Росії закликали до "знищення українців" / Скріншот відео соцмережі

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Війна Росії проти України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше сказав, що Україна готова до перемовин з Росією, якщо вони базуватимуться на повазі до територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року. За його словами, перший крок, який повинна зробити Москва – виведення всіх свої військ з території України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що окупант РФ, мовляв, вже не ставить перед собою завдання "змінити владу" в Україні. За словами рупора російського директора, нібито "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Міністр оборони Ллойд Остін попередив, що якщо війна Росії проти України затягнеться, а українські війська продовжать здобувати перемоги на полі бою, Путін знову може перейти до ядерних погроз на адресу України.

Як вважає Остін, якщо Москву не зупинити, автократи світу теж захочуть роздобути ядерні озброєння.

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