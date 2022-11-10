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"Два ідіоти": Соловйова і Симоньян зганьбили перед усіма в Росії

10 листопада 2022, 23:39

Маргариту Симоньян і Володимира Соловйова в Росії назвали ідіотами.

Соловйов, Симоньян
Соловйов, Симоньян / скріншот

Відомий російський коментатор Кирило Набутов не зміг стримати емоцій і відреагував на втечу окупантів з Херсонської області.

Він також висміяв пропагандистів за їх "виправдання" через відведення військ РФ. Журналіст, який виступає проти війни в Україні, назвав Маргариту Симоньян і Володимира Соловйова ідіотами після того, як вони провели історичні паралелі про битву під Полтавою в 1709 році.

Як написав Набутов у своєму Telegram-каналі, в ті часи російська армія під командуванням Петра I захищала свої землі, а не виступала агресором, як це відбувається зараз.

"Герої екрану, Марго і Вова Соловей, цілісний день ні мукали, ні телилися, поки під завісу не розродилися з приводу Херсона. Ну, звичайно, вони виступили з історії Російської імперії. З чого ж ще. До чого красиво: тут Петро Перший, там Кутузов. Є лише одна маленька різниця, ідіоти. Що в Полтаві, що в Бородіно російська армія не була армією-агресором, вона оборонялася. І дала люлей агресору. На своїй території. Так що ви героїв переплутали, хлопці, віднесіть весь свій пафос на рахунок ЗСУ. Вони, до речі, як Кутузов Москву – спочатку Херсон віддали... А хто агресор?"- підкреслив Набутов.

Скандал з Симоньян

Що заявила Симоньян про Херсон

"Я точно знаю, що нікому це рішення не було легко. Ні тим, хто його приймав, ні нам, хто розумів, що так буде, і все одно молився, щоб так не було. Тому що альтернатива одна - покласти в голому степу угруповання, закидати тілами мобиків і відкрити дорогу на Крим", - заявила вона.

Симоньян

Ситуація в Херсонській області

Міністр оборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з Правобережжя Херсонської області та Херсона.

Таке рішення загарбники прийняли у зв'язку з тим, що вони більше не можуть забезпечувати своє угруповання в даній частині регіону.

Заступник начальникаГенштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що армія України завдала нищівного удару по логістиці загарбників і системі управління їх військ. Вони були змушені тікати. Однак у Генштабі поки не готові говорити про те, що окупанти виходять з Херсона.

Пропагандист Міноборони Ігор Конашенков 10 листопада заявив, що окупант Росія перекидає свої війська з Правобережжя на Лівобережжя Херсонщини.

Як стверджує він, операція загарбників "йде за планом".

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війна в Україні Володимир Соловйов Херсонська область Маргарита Симоньян
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