Вже підняті прапори України: ЗСУ звільнили 41 населений пункт від окупантів - Зеленський

Зеленський / Офіс президента, Telegram-канал в. Залужного

Українські військові звільнили місто Снігурівка Миколаївської області 10 листопада від російських окупантів, а також ще ряд інших населених пунктів на півдні. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"У звільнені райони відразу за воїнами йдуть і сили Нацполіції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там почалися стабілізаційні заходи", - заявив президент.

Зеленський додав, що 41 населений пункт вже звільнено.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування", - додав президент.

Ситуація в Херсонській області

Міністр оборони країни-окупанта Росії Сергій Шойгу 9 листопада оголосив про виведення російської армії з Правобережжя Херсонської області та Херсона.

Таке рішення загарбники прийняли у зв'язку з тим, що вони більше не можуть забезпечувати своє угруповання в даній частині регіону.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що армія України завдала нищівного удару по логістиці загарбників і системі управління їх військ. Вони були змушені тікати. Однак у Генштабі поки не готові говорити про те, що окупанти виходять з Херсона.

Пропагандист Міноборони Ігор Конашенков 10 листопада заявив, що окупант Росія перекидає свої війська з Правобережжя на Лівобережжя Херсонщини.

Як стверджує він, операція загарбників "йде за планом".

Читайте також: