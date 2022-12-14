"Нестримно брехав": Гіркін і Соловйов зчепилися через війну в Україні

У відповідь на "наїзд" Ігор Гіркін звинуватив Володимира Соловйова у брехні і викликав його на публічні дебати.

Ігор Гіркін і Володимир Соловйов влаштували публічну сварку / Medialeaks, скріншот

Сумнозвісний російський пропагандист Володимир Соловйов і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштували публічну сварку через війну в Україні.

Причиною стало те, що Соловйов заявив, що Гіркін поїхав воювати в Україну, але "об*****ся" і повернувся. При цьому "Стрілок" відповів в Telegram Соловйову не менш "ввічливо".

У відповідь на наїзд Гіркін звинуватив Соловйова у брехні й запросив його на публічні дебати.

"Сьогодні з ранку хтось Володимир Рудольфович Соловйов (Шапіро) на своєму радіо і телеграм-каналі розповідав про мене багато поганого. Як завжди — рясно і нестримно брехав", - пише терорист-втікач.

"По будь-якій темі, яку він захоче підняти (крім мого особистого життя, питання якого навіть такий "гумовий виріб № 2", як він - не стосуються жодного разу)", — пише "Стрілок".

За його словами, він готовий дебатувати з пропагандистом на будь-якій нейтральній території. Його умови - щоб це не був майданчик Соловйова і спонсорів, а дискусія повинна проходити в прямому ефірі і зніматися "нейтральними" операторами.

"Втім на відповідь я навіть не розраховую. Оскільки дана боягузлива наскрізь брехлива істота не стане ризикувати своєю "репутацією" "золотого язика РФ" в умовах, на які легко пішли Навальний і Красовський", — додав Гіркін.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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