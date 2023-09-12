Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна

Україна не має наміру шкодити польським фермерам, підкреслив прем'єр-міністр.

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Денис Шмигаль прокоментував погрози Польщі блокувати українське зерно / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна зробить відповідні кроки у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Київ буде змушений звернутися в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), написав він у соцмережі Х.

"Україна, незважаючи на війну і блокування Росією наших портів, дотримується своїх зобов'язань як за угодою про асоціацію з ЄС, так і по праву СОТ. Ми не мали наміру і не маємо наміру шкодити польським фермерам. Ми дуже дорожимо підтримкою від польського народу та польських родин!", - підкреслив прем'єр-міністр.

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У той же час, прем'єр підкреслив, що, в разі порушення торгового права "в інтересах передвиборного політичного популізму", Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Допис Д. Шмигаля / @Denys_Shmyhal

Раніше повідомлялося, що Польща виступила проти українського зерна і заявила про те, що не відкриє свій кордон. Польський уряд в односторонньому порядку прийме рішення про блокаду українського зерна з 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на ввезення в п'ять країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Нагадаємо, що в Україні розкритикували ЄС через заборону на імпорт зерна. В Євросоюзі є кілька країн, які хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця цього року. Серед таких країн Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина та Словаччина.

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