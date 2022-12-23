"Драпонути з РФ не встигнете": Гіркін спрогнозував поразку Росії і накинувся на Соловйова

Терорист визнав, що країна-агресорка РФ програє війну, тому що російські генерали діють неефективно.

Гіркін спрогнозував поразку Росії і накинувся на Соловйова/ скрін

Ексватажок терористів так званої "ДНР", росіянин Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія може програти війну проти України, якщо російські генерали продовжать діяти так само неефективно, як зараз.

"Якщо наші генерали будуть воювати так само, як вони воювали попередні 10 місяців, у нас є всі шанси програти цю війну", – заявляє Гіркін у відео, яке з’явилося у Telegram.

Також терорист накинувся на російського пропагандиста Володимира Соловйова. Він звинуватив його у тому, що Соловйов у разі програшу Росії у війні втече кудись за кордон, де у нього є нерухомість.

"Якщо ви ще розраховуєте відсидітися, якщо не на озері Комо (в Італії – ред.), де у вас конфіскували, заарештували пару ваших вілл – я не пам'ятаю, дві там у вас або три, – в Ізраїлі, то мені відсидітися, звичайно, не доведеться. Але я б, звичайно, зробив усе, щоб ви теж не встигли туди драпонути. Якби в мене була можливість", – заявив терорист.

скрін

Раніше Гіркін почав скиглити про те, що за 10 місяців війни проти України Росія нічого не досягнула. Він визнав, що країна-агресорка РФ зазнала стратегічної поразки у цій війні. Він скаржиться, що Україну не вдалося розгромити за цей час, а за провали російської армії "ніхто не відповість".

Нагадаємо, раніше Гіркін висміяв мрії пропагандистів по захопленню Харкова, Одеси та Миколаєва. За його заявами, про Херсон пропагандисти вже забули.

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