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"Дотиснути" Путіна не вийде: ЗМІ сказали, на скільки у РФ вистачить ресурсів

Віталій Кірсанов
22 січня 2025, 12:50
1315
Проблема для Заходу полягає в термінах, оскільки західні лідери хочуть, щоб війна закінчилася швидко, вважають у Foreign Affairs.
Путін, війна
ЗМІ сказали, на скільки у РФ вистачить ресурсів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Нинішня стратегія Путіна нестійка
  • Надії Заходу ґрунтуються на помилкових припущеннях
  • Кремль ставить війну понад усе

Президент США Дональд Трамп пообіцяв закінчення війни в Україні. При цьому США та інші західні союзники вважають економічні санкції проти Росії основним джерелом впливу, здатним призвести до мирного врегулювання і дотримуються думки, що "час не на боці Росії". Однак, у Володимира Путіна ще цілком вистачить коштів, щоб "перечекати" Захід. Про це пише Foreign Affairs.

Як зазначає видання, нинішня стратегія Путіна дійсно нестійка.

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"Він намагається одночасно вести війну в Україні, підтримувати високі соціальні та інфраструктурні витрати, щоб створити ілюзію нормальності росіян, і зберігати макроекономічну стабільність. Неможливо постійно виконувати всі три завдання. Досягнення першої та другої цілей вимагає великих грошових витрат, які розпалюють інфляцію і тим самим перешкоджають досягненню третьої мети. А тріщини в російській економіці стають дедалі очевиднішими", - йдеться у статті.

Однак проблема для Заходу полягає в термінах, оскільки західні лідери хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Деякі аналітики припускають, що найближчими місяцями тиск на Росію може стати настільки сильним, що Путіну доведеться шукати шляхи відступу, щоб стабілізувати економіку і зберегти свою владу.

"Але надії Заходу засновані на хибних припущеннях. Економічні проблеми Росії ще не настільки гострі, щоб у найближчій перспективі істотно вплинути на перебіг війни. Принаймні протягом наступного року Кремль має бути в змозі утримати свою перегріту економіку від переростання в повномасштабну кризу. У Путіна, ймовірно, все ще будуть ресурси для підтримки своєї жорстокої кампанії в Україні - і, можливо, стимул для того, щоб перечекати Захід", - зазначають аналітики.

Як підкреслюють у FA, Кремль ставить війну понад усе, і кінцева мета Путіна залишається незмінною - він хоче забрати в України суверенітет, і жодна з наявних пропозицій про припинення вогню не відповідає його максималістським вимогам:

"За нинішніми розрахунками Путіна, привид суверенної, самостійної України являє собою набагато серйознішу загрозу для Росії, ніж більш віддалена перспектива економічної деградації".

Економічний колапс врешті-решт стане для Путіна нагальною і неминучою реальністю, однак прихильникам України не варто очікувати, що цей момент настане найближчим часом, підкреслюють експерти.

Переговори щодо завершення війни Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зробив прогноз, згідно з яким переговори між Києвом і командою Трампа щодо завершення російсько-української війни можуть початися вже в лютому. Очікується подальший розвиток подій.

США здатні ввести нові санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною, сказав американський президент Дональд Трамп. За словами Трампа, він незабаром поговорить із Путіним і готовий до зустрічі в будь-який час.

Після переговорів із Путіним Трамп зрозуміє, що глава Кремля недоговороздатний, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Вашингтону слід посилити підтримку Києва, щоб українська армія завдала військової поразки Росії.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін
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