'Повинні замерзнути та згнити': віцеспікер Держдуми відкрито закликав до геноциду українців

Борис Чернишов закликав до геноциду українців / Instagram/ B_chernyshov, Міноборони РФ

Віце-спікер Державної Думи Росії Борис Чернишов відкрито закликав до геноциду українців.

Свої заклики він висловив в ефірі пропагандистського ТБ РФ. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

За словами офіційної особи Держдуми РФ, українці повинні "замерзнути та згнити".

При цьому він також назвав масовані ракетні удари по енергетиці України "проявом святої ненависті".

Українцям Чернишов побажав "замерзнути й згнити".

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Нагадаємо, Володимир Путін 27 жовтня виступив з промовою на засіданні пропагандистського дискусійного клубу Валдай. Він вибухнув звинуваченнями на адресу заходу, "пояснив", мовляв, чому напав на Україну, говорив про нібито "держпереворот" і багатополярний світ, де, мовляв, немає місця гегемонії заходу.

Він також заявив, що нібито не хоче завдавати ядерного удару по Україні. Тому що в цьому немає політичного чи військового сенсу.

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