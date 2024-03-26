"Мали зустріти, як героїв": РФ нахабно приплела Україну до теракту і погрожує "відповіддю"

У країні-агресорці Росії не зупиняють своїх спроб відшукати якийсь "слід України" у теракті, який стався 22 березня в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї. Але тепер від притягнення за вуха якогось "українського сліду" в РФ уже перейшли до прямих погроз – голова російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков у коментарі російським пропагандистам анонсував "відповідь" Україні за вигадану "причетність до теракту".
Глава ФСБ сказав, що "після теракту в "Крокусі" будуть заходи у відповідь". Відповідне відео з’явилося у мережі.
За словами Бортнікова, теракт у "Крокусі" готували нібито радикали-ісламісти, а "сприяли цьому спецслужби України".
При цьому путінський поплічник висловив ще й божевільну тезу про те, що нібито "Україна здійснювала підготовку бойовиків на теренах Близького Сходу".
Путінський поплічник знову повторив тезу кремлівської пропаганди про те, що нібито терористи намагалися втекти в бік України. При цьому Бортнікову привиділося, нібито в Україні "їх мали зустріти, як героїв".
Дивіться відео, де глава російської ФСБ Олександр Бортников нахабно погрожує Україні:
Теракт у ТЦ під Москвою 22 березня
Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, внаслідок цього загинули 139 людей, ще більше сотні людей постраждали.
Після цього ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.
Відповідь України на звинувачення Кремля
У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали жорстокі цілі Кремля і заявили, що теракт організували російські спецслужби. У ГУР зазначили, що мета цього теракту – виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.
"Давайте зафіксуємо, Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", – сказав Подоляк.
Реакція США
Адміністрація президента США вже відреагувала на цей теракт. Радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі наголосив на тому, що він не бачить даних, які б могли свідчити про можливу причетність України до теракту.
"На цей час немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", – йдеться в публікації.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) оцінили спроби Кремля перекласти провину на Україну. Аналітики ISW дійшли висновку, що до теракту у "Крокусі" причетне терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), яке раніше і взяло на себе відповідальність за цей теракт. У той же час аналітики зазначають, що Кремль без доказів спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус".
Теракт у Крокус Сіті Холі
23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.
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