До Москви 190 км: у Росії стався потужний вибух, будинки всі побиті осколками

Російські пропагандисти заявляють про нібито падіння безпілотника Ту-141"Стриж".

Вибух у Росії / соцмережі

Вдень, 26 березня, в російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок.

За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

"В результаті вибуху постраждав як мінімум один приватний будинок, в багатоквартирному панельному будинку вибиті вікна. Крім того, росіяни повідомляють, що могли постраждати жителі", - пишуть ЗМІ.

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Російські пропагандисти заявляють про нібито падіння безпілотника Ту-141 "Стриж". Такі безпілотники знаходяться на озброєнні і Росії, і України.

У Комітеті з регіональної безпеки Тульської області повідомили, що в результаті вибуху в Киреевском районі постраждали дві людини, вони отримали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.

Крім того, пошкодження отримали три житлових будинки. Місце події оточене, там працюють оперативні служби.

"Поки загрози безпеці населення та інфраструктури немає", - додали в комітеті.

У Мережі також відзначають, що до Москви залишилося всього 190 км.

Вибух у РФ

Нагадаємо, 22 березня у Курську відбувся потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляють про сильні вибухи в районі аеропорту.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

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