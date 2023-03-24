"Бавовна" відвідала Севастополь: повідомляють про вибухи в бухті Омега

Згідно з повідомленнями в мережі, нібито окупанти "збивали щось з корабля", але "поки не відомо що".

У мережі повідомляють про вибухи в Севастополі / соцмережі

У тимчасово окупованому Севастополі 24 березня сталася чергова"бавовна". Вибухи пролунали в районі бухти Омега.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на відомості жителів міста.

"Прогримів вибух в районі бухти Омега, дуже голосно", - пише один із севастопольських пабліків.

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Згідно з повідомленнями в мережі, нібито окупанти "збивали щось з корабля", але "поки не відомо що".

За словами місцевих жителів, від ударної хвилі в їхніх будинках двигтіли вікна.

Повідомлення про вибухи в Севастополі / скріншот

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом-військовою силою і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, бойові дії в 2023 році можуть початися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

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