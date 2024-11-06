'Війна йому заважає': Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба розказав, що буде з Україною після перемоги Трампа.

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Как победа Трампа повлияет на Украину / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Сніданок з 1+1

Головне з інтерв'ю Дмитра Кулеби:

У Трампа були великі шанси на перемогу

Війна в Україні заважає Трампу досягати власних цілей

Трамп не закінчить війну за 24 години

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах. Тепер підтвердити результати голосування повинні члени Колегії виборців. Водночас багатьох цікавить, як політика Трампа вплине на підтримку України. Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю Єгору Гордєєву в ефірі Сніданку з 1+1розповів, чи зможе Трамп завершити війну, яку розв'язала РФ проти України.

У Трампа були великі шанси на перемогу

Кулеба акцентує на тому, що кампанія Трампа була зосереджена на основних важливих питаннях американців, що і підвищило його шанси на перемоги серед американців, які хотіли змін.

"Я відчував настільки сильну нервову напругу в намаганні переконати, що все буде добре і що Камала Гарріс все-таки переможе, що це почало викликати сумніви. От, наприклад, ти виходиш з бульбашки, де всі авторитетні люди й медіа переконують, що Гарріс переможе, але подивіться на альтернативну бульбашку (Дональда Трампа) — і насправді там дійсно було не менше сили й, можливо, більше спокою", — зазначає Дмитро Кулеба.

Президентські вибори в США / Інфографіка Главред

Єдина умова, за якої могла виграти Гарріс

У Камали Гарріс був шанс перемогти на виборах, але лише ша однієї умови.

"Єдиний шанс, щоб демократи виграли вибори — це американські жінки. Ну, ми бачимо, що ця стратегія не спрацювала", - пояснив Кулеба.

Зовнішня політика Трампа

Кулеба переконаний, що Дональд Трамп ухвалює рішення, спираючись на особисті інтереси. Зовнішня політика для нього - інструмент збереження власної політсили. При цьому він вважає, що Україна та війна заважають йому робити грандіозні міжнародні справи і змінювати світ.

"Коли його звинувачують у змові з Путіним і ця криза сягає такого масштабу та тиску на нього, що єдиним виходом з цієї кризи є для нього зробити щось сильне для України, аби спростувати це обвинувачення. Він підписує дозвіл на продаж Україні Джавелінів, які так прославилися під час уже повномасштабного вторгнення. Чи він зробив це для України, щоб допомогти? Ні, він зробив це для себе, щоб допомогти собі вийти з кризи", — розповідає Кулеба.

Колишній міністр також зазначає, що у майбутньому з Трампом потрібно буде застосовувати гнучку роботу зі створення й управління кризами.

"Це буде мегаскладно, але це можливо", - каже Кулеба.

Чи завершить Трамп війну за 24 години

Команда Дональда Трампа прагне вирішити конфлікт в Україні швидко. Водночас не слід вірити в те, що війна закінчиться за 24 години, як наголошував раніше Трамп.

"Трамп казав "як тільки я виграю, наступного ж дня подзвоню Путіну". Я думаю, що він має право дзвонити кому завгодно, подивимося чи він зробить цей дзвінок. Попереду нас чекає багато заяв і публічних кроків, які будуть нас дратувати й емоційно розхитувати. Ще раз нагадаю дуже коротко, що Трамп був проти голосування в Конгресі по бюджету для України на початку року, але зрештою саме він дав зелене світло, завдяки якому республіканці проголосували. Ми вразливі, тому так реагуємо", — підсумував Дмитро Кулеба.

Також він наголошує, що може повторитися момент, коли Україна залишилася без американської допомоги. Перемога Трампа одразу вплине і на всю Європу. Це стане так званим сигналом, який змусить країни більше підтримувати Україну, взявши на себе відповідальність за свою ж безпеку. До того ж державі слід орієнтуватися на власні внутрішні ресурси та впроваджувати антикорупційні реформи, щоб зміцнити обороноздатність.

Перемога Трампа на виборах президента США - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, битву за Білий дім виграє республіканець Дональд Трамп.

Він набирає 277 голосів вибірників. У його опонента демократа Камали Гарріс 226 голосів.

Камала Гарріс не робитиме заяв після завершення голосування. Її виступ очікується 7 листопада. Демократи чекають, поки будуть підраховані всі голоси.

Трампа вже привітав із перемогою президент України Володимир Зеленський, який очікує рішучості від нової адміністрації в Білому домі та зміцнення партнерства. Також обрання Трампа привітали президент Франції Еммануель Макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та інші лідери.

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