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"Для Путіна це кранти": Соскін розповів, як Китай одним рішенням може поставити РФ на коліна

21 листопада 2022, 10:42

Китай дав зрозуміти, що буде любити Путіна на відстані, вважає політолог Олег Соскін.

Путін, Китай
Соскін розповів, як Китай одним рішенням може поставити Росію на коліна / Колаж фото УНІАН, Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна може зруйнувати плани Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду розповів, що зброю від Китаю РФ не отримає, не отримає чіпів і всіх необхідних запчастин для ракет, танків та іншої військової техніки.

"Нічого не отримає. Китай дав зрозуміти, що буде любити Путіна на відстані", - пояснив експерт.

Також Соскін наголосив на важливості резолюції Великої двадцятки.

"Якщо Китай відкрито засудить агресію Росії, для Путіна це повні кранти, йому треба буде тікати з України. Це означатиме, що єдиний стратегічний союзник – Китай – від РФ відвернувся. Поки Китай На її боці, і про це говорить голосування в ООН, де Китай, Індія і ряд інших країн не підтримали резолюцію про початок конфіскації грошових активів РФ і її мільярдерів на користь України", - заявив експерт.

За словами політолога, Китай підтримує РФ, тому що її руйнування – це загибель для комуністичного режиму Китаю. Тоді Китай стане наступним після Росії.

"Загибель РФ стане і загибеллю диктаторського режиму і в Венесуелі, і на Кубі, і в Нікарагуа, і в Еритреї, в Південному Судані, і в Північній Кореї. Але головний удар буде по китайським комуністам", - підсумував Соскін.

Раніше Ілля Куса зазначав, що Китай не зацікавлений у перемозі жодної зі сторін у війні Росії проти України. Адже в будь-якому випадку це буде йому не вигідно. Тому в Пекіні сподіваються, що війна перейде в "заморожений конфлікт" або закінчиться нічиєю.

Нагадаємо, глава уряду КНР Лі Кецян назвав безвідповідальними загрози застосування ядерної зброї і тим самим дав зрозуміти, що Пекін незадоволений подібною риторикою з боку свого партнера Росії. При цьому Кецян докладно висловився про політику Китаю щодо України, а у своїй промові також зробив чіткий акцент на суверенітеті.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін
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