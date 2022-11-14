"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном

Байден і Сі Цзіньпін налаштовані на конструктивні перемовини / Скріншот відео Twitter-аккаунт Bloomberg

На Балі в Індонезії напередодні саміту Великої двадцятки відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони потиснули один одному руки і заявили про те, що Пекіну і Вашингтону потрібно вирішити розбіжності і налагодити двосторонні відносини.

Як повідомляє Bloomberg, керівники держав будуть вести перемовини не менше двох годин. За підсумками розмови Байден повинен провести пресконференцію.

Байден заявив Цзіньпіну, що радий його бачити. Американська і китайська делегації сиділи за довгими столами для перемовин, між якими стояли квіти.

На початку перемовин Байден сказав, що лідери держав могли б показати наміри вирішити розбіжності між Пекіном і Вашингтоном і перейти до співпраці.

Зустріч Байдена і Цзіньпіна / Скріншот Twitter-аккаунт Bloomberg

"На мій погляд, ми поділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту і знайти шляхи для кращої співпраці", - зазначив президент США.

Сі у відповідь сказав, що двом державам "потрібно знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"Приємно вас бачити. Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародне співтовариство", - підкреслив Цзіньпін.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт країн Великої двадцятки розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше заявляв, що очікує приїзду глави Китаю Сі Цзіньпіна і директора Росії Володимира Путіна.

На саміті має виступити і президент України Володимир Зеленський. За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, український гарант навряд чи відправиться на Балі. Швидше за все, Зеленський озвучить свою заяву в онлайн-форматі.

Путін на Балі не поїхав. Замість нього на саміт відправився глава МЗС країни-окупанта РФ Сергій Лавров. На думку журналістів Bloomberg, Путін відмовився від поїздки, щоб уникнути конфлікту з президентом США Джо Байденом, який називав главу Кремля військовим злочинцем.

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