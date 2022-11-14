УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном

14 листопада 2022, 14:04

Пекіну і Вашингтону потрібно знайти правильний напрямок для майбутнього розвитку двосторонніх відносин, сказав лідер китайської держави Сі Цзіньпін.

Байден, Сі Цзіньпін
Байден і Сі Цзіньпін налаштовані на конструктивні перемовини / Скріншот відео Twitter-аккаунт Bloomberg

На Балі в Індонезії напередодні саміту Великої двадцятки відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони потиснули один одному руки і заявили про те, що Пекіну і Вашингтону потрібно вирішити розбіжності і налагодити двосторонні відносини.

Як повідомляє Bloomberg, керівники держав будуть вести перемовини не менше двох годин. За підсумками розмови Байден повинен провести пресконференцію.

Байден заявив Цзіньпіну, що радий його бачити. Американська і китайська делегації сиділи за довгими столами для перемовин, між якими стояли квіти.

На початку перемовин Байден сказав, що лідери держав могли б показати наміри вирішити розбіжності між Пекіном і Вашингтоном і перейти до співпраці.

Байден, Цзіньпін
Зустріч Байдена і Цзіньпіна / Скріншот Twitter-аккаунт Bloomberg

"На мій погляд, ми поділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту і знайти шляхи для кращої співпраці", - зазначив президент США.

Сі у відповідь сказав, що двом державам "потрібно знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"Приємно вас бачити. Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародне співтовариство", - підкреслив Цзіньпін.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт країн Великої двадцятки розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше заявляв, що очікує приїзду глави Китаю Сі Цзіньпіна і директора Росії Володимира Путіна.

На саміті має виступити і президент України Володимир Зеленський. За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, український гарант навряд чи відправиться на Балі. Швидше за все, Зеленський озвучить свою заяву в онлайн-форматі.

Путін на Балі не поїхав. Замість нього на саміт відправився глава МЗС країни-окупанта РФ Сергій Лавров. На думку журналістів Bloomberg, Путін відмовився від поїздки, щоб уникнути конфлікту з президентом США Джо Байденом, який називав главу Кремля військовим злочинцем.

Дивіться відео ТСН - з ким Китай у війні Росії проти України

Інші новини:

новини США Сі Цзіньпін Велика двадцятка Джо Байден новини Китаю
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:14

Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

15:13

Прикмети на 15 листопада: які 2 речі не можна робити в самий неприємний день місяцяВідео

15:02

У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижніВідео

15:02

Простий тест по очах: колір очей розповість багато про ваш характерВідео

15:00

США зацікавлені у завершенні війни до 2024 року, від цього залежить другий термін Байдена — Бала

Реклама
14:37

"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїхВідео

14:31

Божественний салат Чорна перлина на Новий рік 2023: рецепт справжнього делікатесуВідео

14:19

Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"Відео

14:04

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі ЦзіньпіномВідео

13:50

Навіщо заморожувати нижню білизну: оригінальний лайфхак від бережливих господинь

13:47

Топ-9 кімнатних рослин, що очищають повітря від пилу, тютюнового диму і токсинів

13:27

У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІВідео

13:22

Голос країни-12 Суперфінал: список учасників, які потрапили в прямий ефірВідео

13:14

У Лаврова влаштували істерику: не хочуть виводити війська і йти на реальний діалог з УкраїноюВідео

13:11

"Скиглення Путіна про переговори нічого не змінить": Подоляк відповів на бажання РФ "поговорити"Відео

13:00

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2022: Тельці спілкуватимуться, а Риби допустять помилки

12:45

"Мокрий ґрунт і болото виснажуватимуть": генерал США Ходжес попередив про небезпеки війни взимкуВідео

12:09

Лавров нібито госпіталізований на Балі: в МЗС РФ все заперечуютьВідео

12:05

Більше не сексі-діва: мовчунка Maruv випускає нову пісню вперше з початку повномасштабної війниВідео

11:45

Зеленський прибув у звільнений ХерсонВідео

Реклама
11:27

Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним

11:02

Бійці ЗСУ на човнах переправляються через Дніпро: у Міноборони показали відеоВідео

10:39

Захисник України сім годин їхав стоячи: в поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах"

09:57

Справжня гроза для військ РФ: десантник ЗСУ збив понад 15 ворожих БПЛА та 2 вертольоти Ка-52Відео

09:31

На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька

09:25

"Рішення має бути глобальним": президент Аргентини напрошується за стіл переговорів між Україною і РФВідео

09:10

Гороскоп таро на тиждень 14-20 листопада 2022: Тельцям - розчарування, а Рибам - повернення в минуле

09:09

Армія України на Луганщині у важких боях звільнила вже 12 населених пунктів - ГайдайВідео

09:05

Прийняв мультиварку за сейф: окупант з автоматом вимагав у українки код від побутової техніки

08:41

"РФ – країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з 5 кроків для економічної ізоляції РосіїВідео

08:30

Шольц закликав Путіна вивести війська з України і потролив главу Кремля, який злякався саміту G20Відео

08:30

Коли не можна стригти волосся: несподівані прикмети, про які ви навіть не чулиВідео

08:23

У Росії вже змирилися з втратою захоплених територійПогляд

08:10

Жіночий гороскоп на тиждень 14-20 листопада 2022: Овнам - очікування, а Рибам - тривоги

08:04

Відключення світла в Києві та ще семи областях триватимуть ще тиждень - УкренергоВідео

07:42

Прем'єр Китаю розніс ядерні загрози Росії - ReutersВідео

07:21

Окупанти планують новий наступ: Маломуж назвав терміни та напрямки

07:10

Гороскоп на тиждень 14-20 листопада: Близнюкам - сварки, Левам - любов, а Козерогам - неприємності

07:05

Що можна зробити зі шкарпеток без пари: 3 оригінальні застосування "самотніх" речей

06:46

Суровікін отримав нове завдання від Путіна після відступу з Херсона - ISW

Реклама
06:30

Як може зіпсуватися мед і що треба зробити, щоб продукт не заграв

06:17

Коли Росія помре як державаПогляд

05:45

Друга спроба Росії взяти Київ: астролог розповів, до чого готуються Росія і Білорусь

04:20

Як позбутися головного болю без знеболювальних: ефективні способи

03:30

Вріже дубак до - 12°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

02:58

Надя Дорофєєва в білому топі засвітила твердий як камінь прес

02:30

Китай хоче "заморозити" війну, перемога України йому не потрібна: експерт пояснив позицію ПекінаВідео

01:50

Українські військові не форсуватимуть Дніпро на Херсонщині, але окупанти почнуть терор - експертВідео

01:29

Голос країни-12: хто стане зірковим тренером у прямих ефірах замість Святослава ВакарчукаВідео

13 листопада, неділя
23:55

"Не треба чекати швидких перемог": Подоляк розкрив подальші плани щодо звільнення від окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти