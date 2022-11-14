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Китай хоче "заморозити" війну, перемога України йому не потрібна: експерт пояснив позицію Пекіна

14 листопада 2022, 02:30

Пекін не зацікавлений ні у перемозі України, ні у перемозі Росії – обидва варіанти йому невигідні.

Китай хоче 'заморозити' війну, перемога України йому не потрібна: експерт пояснив позицію Пекіна
За словами експерт Ілії Куси, Пекін не зацікавлений ні у перемозі України, ні у перемозі Росії у війні/ Reuters, УНІАН

Китай не зацікавлений у перемозі жодної зі сторін у війні Росії проти України. Адже у будь-якому випадку це буде йому не вигідно.

Тому в Пекіні сподіваються, що війна перейде у "заморожений конфлікт" або закінчиться нічиєю. Про це розповів експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса в інтерв’ю Главреду.

"Для нього (Китаю – ред.) було б ідеально, якби все це закінчилося нічиєю або заморожуванням. Перемога Росії Китаю не потрібна, тому що йому не потрібна гіперамбітна, агресивна, реваншистська Росія під боком", – пояснює експерт.

У перемозі України Пекін теж не зацікавлений, адже тоді свої позиції зміцнять Захід і Сполучені Штати Америки.

"Перемога України йому теж не потрібна, тому що вона передбачає посилення позицій Заходу і США. Посилення впливу США в світі для Китаю небажано, як і повний розгром РФ. Тому Китай зацікавлений, щоб війна в Україні закінчилася якимось компромісом, який заморозить конфлікт, як це було в 2014-2015 роки", – каже Куса.

Раніше повідомлялося, що Китай твердо підтримуватиме країну-агресорку РФ і її директора Володимира Путіна в реалізації її політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій політичній арені. Пекін збирається посилити взаємодію з Москвою і вивести співпрацю на новий рівень. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

Після цього російський опозиціонер, політик і політолог Леонід Гозман зазначав, що заяви Китаю щодо Росії можуть бути різними, однак якщо повідомлення МЗС КНР демонструє позицію Пекіна, Путіну вдалося досягти великого тактичного успіху. Однак це сигнал про можливе перетворення РФ на китайську колонію.

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війна в Україні КНР Пекин вторгнення Росії Ілія Куса новини Китаю
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