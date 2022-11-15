Китай почне допомагати РФ у війні проти України за однієї умови – Куса

Експерт пояснив, за якої умови Китай може почати допомагати РФ у війні проти України/ УНІАН, сайт Кремля

Китай напряму не втручатиметься у війну Росії проти України, він за жодних обставин не дозволить прямо втягнути себе у збройний конфлікт. Проте він може почати допомагати Росії, наприклад, зброєю, якщо побачить незацікавленість Заходу розмовляти з Пекіном.

Поки що КНР дуже обережна у питанні підтримки Росії у війні, адже їй є що втрачати на Заході. Про це розповів експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса під час чату на Главреді.

"Китай не буде залучений у війну Росії та України. Це не відбудеться за жодних обставин. А от зближення Москви і Пекіна можливе, особливо якщо Китай піде на ескалацію з США. Зараз Китай не наважується допомагати Росії, тому що вважає, що із Заходом потрібно домовлятися, і китайці не хочуть ризикувати через санкції, оскільки їм є що втрачати на Заході", – зазначає експерт.

Якщо ж Пекін побачить, що країни Заходу не збираються вести з ним діалог, то може почати, наприклад, постачати зброю країні-агресорці Росії.

"Якщо вони побачать, що країни Заходу не налаштовані на діалог (США будуть обкладати Китай санкціями або визнають незалежність Тайваню, тобто перетнуть "червону лінію"), Китай може вирішити, що підтримка Росії, наприклад, продаж їй зброї, може бути адекватною відповіддю Сполученим Штатам", – пояснює Куса.

А у Кремлі якраз і сподіваються, що конфронтація зі Сполученими Штатами змусить Китай підтримувати Росію, щоб підірвати позиції США.

Раніше Куса зазначав, що Китай не зацікавлений у перемозі жодної зі сторін у війні Росії проти України. Адже у будь-якому випадку це буде йому не вигідно. Тому в Пекіні сподіваються, що війна перейде у "заморожений конфлікт" або закінчиться нічиєю.

Нагадаємо, глава уряду КНР Лі Кецян назвав безвідповідальними погрози застосування ядерної зброї і тим самим дав зрозуміти, що Пекін незадоволений подібною риторикою з боку свого партнера Росії. При цьому Кецян детально висловився про політику Китаю щодо України, а у своїй промові також зробив чіткий акцент на суверенітеті.

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