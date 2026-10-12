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Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

Юрій Берендій
12 жовтня 2026, 17:22
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Представники Трампа погрожували головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому та іншим українським посадовцям через удари по НПЗ Росії.

Чому представники США погрожували українському військовому керівництву
Чому представники США погрожували українському військовому керівництву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези:

  • Представники Трампа погрожували Драпатому через удари по НПЗ РФ
  • США заявляють про можливість припинення обміну розвідданими та постачання зброї через PURL

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та підтримки в межах програми постачання американського озброєння PURL, якщо Україна завдаватиме ударів по російській енергетичній інфраструктурі під час оголошеного енергетичного перемир’я. Серед тих, хто отримував дзвінки з американської сторони, були головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Про це повідомило видання "Kyiv Independent" із посиланням на українських посадовців.

відео дня

За їхньою інфоромацією, Вашингтон вимагав від Києва дотримуватися оголошеного Дональдом Трампом режиму припинення ударів по енергетичних об’єктах Росії. Американська сторона, зокрема, попереджала про можливі наслідки для військової співпраці між країнами.

"Вони дзвонили всім вищим військовим чиновникам і погрожували. Вони всім кажуть, що припинять як обмін розвідданими, так і роботу системи PURL", - розповів один з українських чиновників виданню "Kyiv Independent".

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Що відомо про тиск на українське військове керівництво

Ситуація загострилася після оголошення Трампом 11 жовтня енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За даними видання, Київ заздалегідь не отримав інформації про цю ініціативу, а після публічної заяви американського президента на українських посадовців почали тиснути, вимагаючи утриматися від атак на російські нафтопереробні заводи.

За інформацією іншого чиновника, знайомого з цим питанням, представники США телефонували заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі, який опікується військовими питаннями, а також головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому. Паліса також повідомив Financial Times, що з боку адміністрації Дональда Трампа на його адресу лунали погрози.

Михайло Драпатий 2026 НОВА ІНФОГРАФІКА
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що ініціатива PURL передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом переважно європейських країн НАТО. За перший рік її реалізації в межах програми надали зброї на 6,7 млрд доларів. Хоча пряму військову допомогу США призупинили після інавгурації Трампа, обмін розвідувальними даними між країнами тривав.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Енергетичного перемир’я не буде: Загородній назвав вимоги Москви

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією може зірватися через додаткові вимоги Кремля, які виходять за межі припинення ударів по енергетичних об’єктах. Москва наполягає на зупинці атак по всій території РФ, включно з окупованими українськими територіями, а також вимагає розблокування портів. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній у коментарі виданню Главред.

За оцінкою експерта, позиція російської сторони пов’язана з її розрахунком на подальший тиск на Україну. Загородній вважає, що Кремль не зацікавлений в обмеженій домовленості, яка стосувалася б лише енергетичної інфраструктури.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив Загородній.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між РФ та Україною. Трамп на своїй сторінці оприлюднив в Truth Social повідомлення, в якому закликав не порушувати домовленість щодо ударів по енергооб’єктах. Президент Володимир Зеленський попросив уточнити, з якого моменту перемир’я набирає чинності, та зазначив, що Україна готова погодитися на нього за умови взаємності та припинення ударів з боку РФ.

Колишній очільник ЦПД при РНБОУ Андрій Коваленко повідомив про удар по ТЕЦ у передмісті Харкова, що він назвав порушенням оголошеного перемир’я. Коваленко додав, що Путін порушив перемир’я майже одразу після його оголошення і закликав до гарантій від ініціаторів домовленості.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розглянув можливі інтереси США у згаданій угоді з РФ щодо пального. Чаленко зазначив, що угода з РФ щодо дизелю могла бути частиною ширшого торгу навколо Ірану. У матеріалі також вказується, що у США немає фізичного дефіциту дизелю, і країна забезпечує майже 20% світового експорту цього пального.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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