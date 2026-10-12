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Угода Трампа з РФ щодо дизелю: експерт пояснив, у чому може бути справжній інтерес США

Дар'я Пшеничник
12 жовтня 2026, 12:46
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Серед аналітиків лунають припущення, що угода США і РФ щодо пального могла стати частиною ширшого торгу навколо Ірану.
Угода Трампа з РФ щодо дизелю: експерт пояснив, у чому може бути справжній інтерес США
Дизельна угода РФ і США / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, pixabay

Головне з новини:

  • У США немає фізичного дефіциту дизелю
  • Угода з РФ - це схема "купи-продай"
  • Трамп шукає рейтинги перед виборами в Конгрес

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Рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизелю та заклики до України припинити удари по НПЗ РФ спровокували нову хвилю напруги між США та Україною. Трамп звинувачує Київ у зростанні цін на пальне, оголошує про сумнівне "енергетичне перемир’я" та публічно натякає на зміну українського керівництва, на що Володимир Зеленський відповідає чіткими умовами щодо виборів тільки за умови двомісячної тиші на фронті.

Втім, головне питання полягає в іншому: навіщо США російський дизель і яка реальна ціна цих домовленостей між Білим домом та Кремлем.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду розібрав закулісся цієї угоди, іранський трек та бізнес-інтереси оточення американського президента.

Спекулятивний фактор та геополітичний тупик з Іраном

На тлі конфлікту на Близькому Сході геополітична мозаїка стає дедалі складнішою. Серед аналітиків лунають припущення, що угода щодо пального могла стати частиною ширшого торгу навколо Ірану, зважаючи на активізацію контактів Путіна з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.

Проте Чаленко звертає увагу на те, що ключові рішення в Тегерані ухвалюють зовсім інші сили - Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Моджтаба Хаменеї. Водночас спроби Вашингтона врегулювати іранську кризу дипломатичним шляхом фактично провалилися, що підтверджується дипломатичними демаршами в Нью-Йорку та безрезультатними переговорами у Пакистані.

Повномасштабна наземна операція проти Ірану є надто високою політичною ціною для Дональда Трампа напередодні виборів до Конгресу, тому Білий дім шукає альтернативні важелі впливу.

Чи є дефіцит дизелю в США

Версія про те, що російське пальне потрібне США для поповнення власних стратегічних резервів, не витримує критики з огляду на економічні показники. Сполучені Штати залишаються найбільшим експортером дизельного палива у світі, забезпечуючи майже 20% світового експорту.

Отже, фізичного дефіциту пального в Америці немає, а високі цінники на АЗС - це передусім наслідок спекуляцій через нестабільність на Близькому Сході.

"Дизельного палива у Сполучених Штатах вдосталь. Вони забезпечують майже п’яту частину світового експорту. І в мене взагалі складається враження, що російський дизель могли вирішити придбати з певним дисконтом, щоб потім перепродати його на світовому ринку за вищою ціною. Умовно кажучи, "купи-продай". Тому не виключаю, що в цій історії може бути зацікавленість окремих осіб із найближчого оточення Трампа", - зазначив Чаленко.

Безвихідь для Білого дому

Спроба загравати з Москвою через паливні угоди виглядає як намагання швидко збити цінову напругу та отримати фінансово-політичні дивіденди. Однак дипломатичні глухі кути на інших напрямках свідчать про відсутність чіткої стратегії у Вашингтона.

"На мій погляд, це серйозна ознака того, що дипломатичного вирішення конфлікту немає. Водночас Трамп не хоче переходити до повномасштабної наземної операції проти Ірану. Він чудово розуміє, що в США його проклянуть", - резюмував експерт.

Як Кремль використає послаблення санкцій США

Главред писав, що за словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, після послаблення санкцій Росія може отримати значні додаткові кошти, і, очевидно, така ситуація Україні не подобається.

Санкції – це, в першу чергу, про справедливість, і вони передусім мають давати максимальний ефект упродовж тривалого часу. У довгостроковій перспективі це значно ефективніше, ніж тактика "крок уперед - пів кроку назад".

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Угода Трампа і Путіна щодо дизелю – що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько пів дюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах з Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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