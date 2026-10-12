Скасування санкцій проти РФ: з'явився прогноз нової змови Трампа з Путіним

Володимир Путін не зможе чинити тиск на Дональда Трампа з метою скасування санкцій, вважає Ігор Чаленко.

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США та РФ можуть домовитися про скасування санкцій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Головне із заяв Чаленка:

Зняти санкції без участі Конгресу у Трампа не вийде

Путін втратив можливість чинити тиск на Трампа

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко прокоментував питання щодо ймовірності домовленості між США та РФ про поступове скасування санкцій проти Росії.

"Після ухвалення закону Грема повністю скасувати санкції без участі Конгресу вже не вдасться. Тому кожне, навіть незначне послаблення, буде результатом тривалих переговорів із російською стороною та подальшого видавання відповідних ліцензій Мінфіном США", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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На думку експерта, диктатор РФ Володимир Путін не зможе чинити тиск на Дональда Трампа з метою скасування санкцій проти РФ.

"І в цьому сенсі Путін, по суті, упустив момент. Він втратив можливість чинити тиск на Трампа або вплинути на нього так, щоб дати серйозний поштовх до масштабного скасування санкцій", - каже він.

Разом з тим співрозмовник додав, що ситуація, що склалася, може трактуватися як своєрідний політичний сигнал.

"І цей сигнал полягає в тому, що Сполучені Штати можуть відійти від політики подальшого посилення санкційного тиску на Росію", - резюмував Чаленко.

Пекельні санкції проти РФ: що відомо

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про введення санкцій проти Росії, ініціатором якого виступив нині покійний сенатор Ліндсі Грем.Документ передбачає розширення чинних обмежувальних заходів щодо РФ, включаючи санкції, мита та заборони, а також продовження раніше введених санкцій проти Ірану.

/ Главред

Санкції проти РФ - новини за темою

Як раніше писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ. Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

Нагадаємо, що на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії.

Раніше повідомлялося, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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