Директор ЦРУ розповів, до чого призведе самовпевненість Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не усвідомлює всієї рішучості США підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації.
Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент РФ упевнений - у американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання", пише AP.
"Я думаю, що зараз Путін занадто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – пояснив Бернс.
Також директор ЦРУ підкреслив, що "в якийсь момент Путіну доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах будуть повертатися додому в найбідніші регіони Росії".
Саме звідти, за даними ЦРУ, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".
Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.
За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни". За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.
Нагадавши, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.
Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram. "Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.
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