Директор ЦРУ розповів, до чого призведе самовпевненість Путіна

Втрати російської армії в Україні будуть тільки зростати, впевнений Вільям Бернс.

Бернс, Путін / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін не усвідомлює всієї рішучості США підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент РФ упевнений - у американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання", пише AP.

"Я думаю, що зараз Путін занадто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – пояснив Бернс.

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Також директор ЦРУ підкреслив, що "в якийсь момент Путіну доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах будуть повертатися додому в найбідніші регіони Росії".

Саме звідти, за даними ЦРУ, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни". За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадавши, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram. "Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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