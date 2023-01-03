Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ

Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів у Пологах.

На півдні ЗСУ знищили базу і склад РФ / Фото УНІАН

У захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться в повідомленні РІА Мелітополь в Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в результаті ударів серед окупантів є великі втрати.

"Прилетіло у вороже БК і розташування окупантів. Детонація тривала більше двох годин. Місцеві кажуть трупів було стільки, що р****ти навіть їх не збирають", — уточнюється в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", — зазначив він.

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