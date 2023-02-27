Путін дозволив Міноборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні - ISW

Президент країни-агресорки Володимир Путін намагається сконцентрувати всі російські сили під керівництвом Міноборони РФ.

Путін дозволив Міністерству оборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні / Фото kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін дозволив Міністерству оборони РФ відновити контроль над усіма російськими військами в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін дозволив Міністерству оборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні після того, як основна частина з 300 тис. мобілізованих резервістів прибула в Україну", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW перерахували низку подій, які, на їхню думку, свідчать про те, що Путін намагається сконцентрувати всі російські сили під керівництвом Міноборони РФ.

видео дня

Путін призначив Валерія Герасимова командувати угрупованням військ РФ в Україні, підпорядкувавши йому Сергія Суровікіна.

Міноборони почало активно інтегрувати 1-й і 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" в російські збройні сили та, як повідомляється, усуває маріонеткових командирів, що викликає негативну реакцію у ультранаціоналістичного співтовариства.

Міноборони РФ також намагається обмежити ПВК "Вагнер" в отриманні боєприпасів і заблокувало вербування ув'язнених "Вагнером", віддавши перевагу власним заходам з набору ув'язнених.

Герасимов зняв з "Вагнера" відповідальність за Бахмут, почав вводити в цей район підкріплення російських регулярних військ і наказав офіційним російським каналам використовувати евфемізм для сил "Вагнера", не використовуючи назву компанії.

Міноборони Росії розглядає ідеї щодо обмеження діяльності блогерів на фронті та запроваджує нові правила оперативної безпеки і дисципліни. Ці суперечливі заходи є частиною поспішних спроб Міністерства врегулювати наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

"Очевидні зусилля Путіна підготувати російський народ до тривалої та болісної війни свідчать про те, що він усвідомив, що лише Міноборони РФ може реально утримувати великі механізовані сили, необхідні йому для досягнення його амбіцій в Україні", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, в РФ ключовим елементом для продовження війни проти України є приватна військова компанія "Вагнера". Без неї російська армія не може домагатися успіхів на полі бою, вважає депутат Держдуми Російської Федерації у 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов. За його словами, нинішнє призупинення набору бойовиків в цю ПВК не означає, що "вагнерівців" списали з рахунку.

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін зробив низку катастрофічних помилок з початку повномасштабної агресії проти України, які увійдуть в історію. Як заявив колишній заступник командувача силами НАТО в Європі, французький генерал Мішель Яковлефф, після закінчення війни термін "один Путін" вживатиметься в якості одиниці виміру помилковості дій.

Інші новини: