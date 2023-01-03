У Токмаку підірвали базу окупантів РФ разом з десятками мобілізованих

В результаті "прильотів" було часткове зруйновано будівлю з місцем дислокації окупантів.

У Токмаку знищено базу окупантів РФ / @hochu_dodomu

У захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. В Мережі опублікували відео наслідків "бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

В результаті "прильотів" було часткове зруйновано будівлю з місцем дислокації окупантів.

"В окупованому Токмаку у ворога мінус база і десятки чм****ів", — уточнив журналіст Андрій Цаплієнко.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", — зазначив він.

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