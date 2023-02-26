"Путін – недоговороздатний": Пекін різко відвертається від РФ — Жданов

Китай різко змінив свою позицію щодо Росії, переконаний Олег Жданов.

Між Китаєм і РФ намічається розкол, говорить експерт Олег Жданов / kremlin.ru

У РФ почастішала критика на адресу генштабу армії окупантів на тлі провалів у війні з Україною, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Все більше повідомлень про те, що в генштабі Російської Федерації готують аналітичну довідку для Путіна не тільки з переможними гаслами і закликами, але і з описом реальною ситуацією на лінії фронту, а також з пропозиціями перейти до тотальної оборони", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт пояснив, що серед російських еліт зростає переконання в тому, що після того як події стали розвиватися стрімко і в гіршу для Росії сторону, тепер з Володимиром Путіним більше ніхто розмовляти не буде.

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"Все, поїзд пішов. Путін не те що нерукостисканий, а недоговороздатний. Нерукостисканим він був до промови Байдена у Варшаві, а після цієї промови він недоговороздатний", — упевнений він.

Гість редакції Главреда уточнив, що на цьому тлі дуже показова позиція Китаю.

"Це лакмус. Ван І заявив, що поки питання візиту Сі Цзіньпіна в Російську Федерацію не розглядається, при цьому він запропонував провести телефонну розмову у квітні. Це говорить про те, що Китай дає задню в плані підтримки Росії. До речі, прозвучала доленосна заява постпреда Китаю в ООН, але чомусь на нього не звернули увагу, а Китай різко змінив свою позицію щодо Росії", - додав Жданов.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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