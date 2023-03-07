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Десятки неймовірно дорогих авто: чеченський диктатор Кадиров терміново одружив свого спадкоємця

7 березня 2023, 11:26
На тлі бідних росіян весільний кортеж юного Кадирова вражав розкішшю. Правда, досі так і не відомо, на кому саме він одружився.
Рамзан Кадиров, Ахмат Кадиров
Рамзан Кадиров, Ахмат Кадиров / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У столиці Чечні одному з очевидців вдалося зняти весільний кортеж 17-річного Ахмата-старшого сина і спадкоємця місцевого диктатора Рамзана Кадирова. Про це повідомляє портал "Кавказ. Реалія".

На тлі бідних росіян кортеж юного Кадирова вражав розкішшю. У колоні з супроводом одинадцяти поліцейських автом Mercedes-Benz E-Class вдалося ідентифікувати Bugatti Chiron, 25 різних моделей Rolls-Royce (Dawn, Wraith, Phantom Drophead Coupe, Cullinan, Ghost, Phantom), сорок п'ять актуальних Mercedes-AMG G 63, пару Mercedes-AMG GLE. А самі наречений з нареченою, імовірно, їхали в біло-зеленому лімузині.

Дата весілля Кадирова владою Чечні офіційно не підтверджувалася, проте 4 березня його батько-диктатор писав у Telegram про неофіційну зустріч сина зі Всеросійським диктатором Путіним. І той нібито привітав Ахмата з майбутнім весіллям.

відео дня

Цей Кадиров-перший син чеченського диктатора, який одружився, адже його брати нареченого поки ще занадто юні: Зелімхану 16 років, а Адаму – 15.

Ім'я нареченої Ахмата Кадирова також невідоме. Він не публікував в соцмережах фото з нареченою і не виходив з нею у світ.

Хвороби Кадирова

Раніше глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже протягом 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він більше не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді-на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Закаєв.

До того екс-співробітник радянського КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ, міжнародний консультант Сергій Жирнов висловив думку, що Кадирова навряд чи можна назвати "вірним псом" президента РФ Володимира Путіна. Він може навіть ліквідувати російського диктатора, проте зараз влада Чечні залежить від дотацій, наданих Кремлем.

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Рамзан Кадиров війна Росії та України
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