Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

Олександр Коваленко вважає, що необхідно обмежувати можливості росіян щодо проведення акцій та агентурної діяльності.

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РФ намагається впливати на країни Європи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Коваленка:

У Європі вже з підозрою ставляться до росіян

РФ впровадила в західні країни своїх агентів під виглядом емігрантів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що в багатьох країнах Європи вже з підозрою ставляться до росіян, які масово переїжджають з РФ.

"Напевно, ці країни не особливо чекають на росіян, тому що в багатьох місцях до них ставляться з підозрою. Але, з іншого боку, кордони для росіян вони не закривають", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що приїзд росіян стане тимчасовим позитивним фактором для економіки цих країн.

"Люди, які здають квартири, підвищать орендну плату в 4–5 разів і щось зароблять. Крім того, росіяни так чи інакше залишатимуть у цих країнах свої гроші, відвідуючи місцеві магазини, ресторани тощо", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що головне – обмежувати росіян у можливості проводити акції та вести агентурну роботу.

"Хоча навряд чи росіяни, які втекли з РФ, почнуть проводити масові акції. А ось ризик діяльності агентури існує. Ця практика існує ще з радянських часів: деякі "емігранти", які нібито втекли за кордон від радянського режиму, виявлялися "товаришами-майорами". Таких було чимало, і Захід на цьому не раз обпікався", - пояснив він.

Коваленко додав, що після розпаду Радянського Союзу, коли пильність щодо дій Росії значно ослабла, вона впровадила в західні країни своїх агентів під виглядом емігрантів, опозиціонерів тощо.

"Агентурна мережа дуже серйозна, особливо серед так званих російських опозиціонерів. Це справді небезпечне явище", - підсумував він.

Чим Кремль буде торгуватися з Європою - експерт

Валерій Клочок поділився прогнозом щодо того, як можуть розвиватися події навколо санкційного тиску на Росію.

В інтерв’ю експерт зазначив, що Москва псує відносини майже з усіма гравцями на міжнародній арені. При цьому її важелі впливу на країни Європи, як і раніше, сильні, хоча європейське суспільство поки що недооцінює масштаби цієї загрози.

Як писав раніше Главред, ФСБ натовпами відправляє мігрантів до кордону з Фінляндією. Російська ФСБ контролює потік нелегальних мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі, і навмисно направляє їх до фінського кордону.

Раніше повідомлялося про те, що Фінляндія закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією. Причиною такого рішення стало збільшення випадків, коли на кордон Фінляндії за сприяння російських прикордонників прибували громадяни третіх країн без документів, які вимагали притулку.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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