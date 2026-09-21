Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

Олексій Тесля
21 вересня 2026, 18:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Олександр Коваленко вважає, що необхідно обмежувати можливості росіян щодо проведення акцій та агентурної діяльності.
Санкції проти РФ
РФ намагається впливати на країни Європи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Коваленка:

  • У Європі вже з підозрою ставляться до росіян
  • РФ впровадила в західні країни своїх агентів під виглядом емігрантів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що в багатьох країнах Європи вже з підозрою ставляться до росіян, які масово переїжджають з РФ.

"Напевно, ці країни не особливо чекають на росіян, тому що в багатьох місцях до них ставляться з підозрою. Але, з іншого боку, кордони для росіян вони не закривають", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що приїзд росіян стане тимчасовим позитивним фактором для економіки цих країн.

"Люди, які здають квартири, підвищать орендну плату в 4–5 разів і щось зароблять. Крім того, росіяни так чи інакше залишатимуть у цих країнах свої гроші, відвідуючи місцеві магазини, ресторани тощо", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що головне – обмежувати росіян у можливості проводити акції та вести агентурну роботу.

"Хоча навряд чи росіяни, які втекли з РФ, почнуть проводити масові акції. А ось ризик діяльності агентури існує. Ця практика існує ще з радянських часів: деякі "емігранти", які нібито втекли за кордон від радянського режиму, виявлялися "товаришами-майорами". Таких було чимало, і Захід на цьому не раз обпікався", - пояснив він.

Коваленко додав, що після розпаду Радянського Союзу, коли пильність щодо дій Росії значно ослабла, вона впровадила в західні країни своїх агентів під виглядом емігрантів, опозиціонерів тощо.

"Агентурна мережа дуже серйозна, особливо серед так званих російських опозиціонерів. Це справді небезпечне явище", - підсумував він.

Чим Кремль буде торгуватися з Європою - експерт

Валерій Клочок поділився прогнозом щодо того, як можуть розвиватися події навколо санкційного тиску на Росію.

В інтерв’ю експерт зазначив, що Москва псує відносини майже з усіма гравцями на міжнародній арені. При цьому її важелі впливу на країни Європи, як і раніше, сильні, хоча європейське суспільство поки що недооцінює масштаби цієї загрози.

Як писав раніше Главред, ФСБ натовпами відправляє мігрантів до кордону з Фінляндією. Російська ФСБ контролює потік нелегальних мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі, і навмисно направляє їх до фінського кордону.

Раніше повідомлялося про те, що Фінляндія закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією. Причиною такого рішення стало збільшення випадків, коли на кордон Фінляндії за сприяння російських прикордонників прибували громадяни третіх країн без документів, які вимагали притулку.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

21:32Війна
Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

21:07Україна
У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

19:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Останні новини

21:34

Готовність терпіти війну довела єдність українців: вердикт Андрусіва

21:32

"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

21:07

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

20:36

Морозилка перестане обростати льодом: допоможе копійчаний засіб

20:12

Обрізка у вересні врятує рослини взимку: топ-культур для осіннього доглядуВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
20:01

Чому батарея гріє лише зверху: сантехнік розкрив, як зробити її гарячішоюВідео

19:47

У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

19:12

Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

18:55

Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

Реклама
18:47

Виноград віддячить щедрим урожаєм: яку осінню обробку провести проти грибка

18:40

Про оцет можна забути: як видалити вапняний наліт з лійки душа за хвилиниВідео

18:33

Кришки від банок отримали нове життя: старий трюк знову стає популярнимВідео

18:12

Навесні не зацвітуть: які кущі категорично не можна обрізати восени

18:00

У будинку стане майже на 10°C тепліше без ввімкнення батарей - що треба зробити

17:36

"Дам свідчення": зірку серіалу "Перелітний птах" заарештували прямо в аеропорту

17:32

У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

17:17

Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

17:01

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають

16:56

Не лише кількість: Ігнат розповів, як РФ змінює тактику ударів "Шахедами"

16:53

Три знаки зодіаку отримають солідний прибуток - хто серед щасливчиків

Реклама
16:46

Що носити замість кросівок восени 2026: стилістка назвала 4 зручні моделіВідео

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:01

"Кинув людей": під час вуличного опитування пролунала різка критика на адресу Федорова через бронювання та поїздки за кордон

16:00

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

15:55

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

15:47

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак

15:36

Не лише "дякую": як українці висловлювали вдячність протягом століть

15:33

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

14:55

Більшість не звертає уваги: що означає дорожній знак із жовто-чорними смугами

14:55

Достатньо лише однієї гілочки: розкрито простий спосіб розмноження смородини

14:55

"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

14:33

"Я люблю розлучатися, але він гасить мої скандали": Ірена Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

14:30

Стала відома дата прем’єри комедійного детективу 2+2 "Найкращий поліцейський"

14:22

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автораВідео

14:08

Не унітаз і не раковина: що насправді є найбруднішим предметом у ванній

14:05

Названо три знаки зодіаку, яким легше досягти багатства та щастя

13:47

Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

Реклама
13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти