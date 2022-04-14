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Денацифікація в Берліні: невідомі спалили авто учасників "Z-параду"

14 квітня 2022, 16:53

Акція невідомих месників сталася в ніч на 14 березня в центрі німецької столиці.

пожежа
/ ua.depositphotos.com

В столиці Німеччини Берліні невідомі спали кілька автомобілів, які нещодавно брали участь у "параді" на підтримку варварської війни, розв'язаної РФ проти України.

У Мережі вже опублікували кадри, на яких зображені спалені автомобілі на вулицях Берліна.

Відзначається, що акція невідомих месників сталася в ніч на 14 березня в центрі німецької столиці. Пожежникам довелося загасити 6 авто, проте їхні зусилля були марними - майже всі автомобілі згоріли дотла.

Разом з тим очевидці НП стверджують, що як мінімум одна зі згорілих машин брала участь в недавньому проросійському автопробігу. Решта могли просто потрапити "під руку" паліїв.

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Відомо, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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