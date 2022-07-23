"Не будемо жити під окупантом": патріоти Ічкерії оголосили Кадирову джихад

З моменту оголошення джихаду в республіці Ічкерія почне діяти підпілля.
Главі Чечні Рамзану Кадирову і його режиму оголошено джихад. Про це заявили патріоти окупованої РФ Ічкерії.
Чеченські патріоти заявили про те, що відмовляються жити під окупацією Росії. Відповідний відеозапис опублікований в мережі.
При цьому учасники відеозвернення спалили прапор кадирівців і розгорнули прапор Ічкерії. Вони заявили, що з моменту оголошення джихаду в республіці почне діяти підпілля. Чеченські патріоти підкреслили, що їхні прихильники навіть знаходяться серед найближчого оточення Кадирова.
"Ми, сини Ічкерії, відмовляємося жити під прапором окупанта. Ось наш прапор Ічкерії, який скоро займе своє законне місце. Кадиров, прийшов час, якого ти так боявся", – додали ічкерійці.
В оккупированной Чечении неизвестные вооруженные люди сожгли кадыровский флаг. pic.twitter.com/srrULBSzd5— Торси .... Мой новый аккаунт.Старый утерян. (@Torsi_3) July 20, 2022
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть під час атаки загинули мирні жителі міста. Після цього кадирівці звинуватили у всьому ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що українці військові провели вдалу операцію, в результаті якої Tik – Tok війська Кадирова втратили 10 окупантів убитими і 8-пораненими. Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців.
Читайте також:
- ЗСУ знищили "русскомирца" Єлізарова, який прославляв " ЛНР " в пам'ятниках
- Нові "феєрверки": у Макіївці та Великому Бурлуці горять склади боєприпасів окупантів
- Рятувальники плакали і говорили про мультики: щемлива історія порятунку дівчинки з-під завалів у Києві