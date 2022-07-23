"Не будемо жити під окупантом": патріоти Ічкерії оголосили Кадирову джихад

Рамзан Кадиров / УНІАН

Главі Чечні Рамзану Кадирову і його режиму оголошено джихад. Про це заявили патріоти окупованої РФ Ічкерії.

Чеченські патріоти заявили про те, що відмовляються жити під окупацією Росії. Відповідний відеозапис опублікований в мережі.

При цьому учасники відеозвернення спалили прапор кадирівців і розгорнули прапор Ічкерії. Вони заявили, що з моменту оголошення джихаду в республіці почне діяти підпілля. Чеченські патріоти підкреслили, що їхні прихильники навіть знаходяться серед найближчого оточення Кадирова.

/ Скріншот

"Ми, сини Ічкерії, відмовляємося жити під прапором окупанта. Ось наш прапор Ічкерії, який скоро займе своє законне місце. Кадиров, прийшов час, якого ти так боявся", – додали ічкерійці.

/ Скріншот

В оккупированной Чечении неизвестные вооруженные люди сожгли кадыровский флаг. pic.twitter.com/srrULBSzd5 — Торси .... Мой новый аккаунт.Старый утерян. (@Torsi_3) July 20, 2022

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть під час атаки загинули мирні жителі міста. Після цього кадирівці звинуватили у всьому ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українці військові провели вдалу операцію, в результаті якої Tik – Tok війська Кадирова втратили 10 окупантів убитими і 8-пораненими. Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців.

Читайте також: