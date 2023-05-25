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Тисне на низку країн: у Путіна новий план дій на міжнародній арені – ISW

Альона Вороніна
25 травня 2023, 08:45 оновлено 25 травня, 08:47
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Росія намагається вдавати, нібито у неї досі є важливі дипломатичні партнерські відносини. Путін тим часом чинить тиск на деякі країни.
Тисне на низку країн: у Путіна новий план дій на міжнародній арені – ISW
Аналітики пояснили, чого Путін добивається на міжнародній арені/ сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін продовжує стрімко втрачати репутацію у світі. На тлі цього країна-агресорка Росія усіма способами намагається зробити вигляд, нібито у неї є важливі дипломатичні партнерські відносини з іншими державами.

Задля цього Путін зустрівся з низкою лояльних до нього лідерів держав і взяв участь у міжнародних форумах, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, кремлівський диктатор з шаблонною риторикою виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки, яка відбувалася у Москві 24 травня. Під час виступу Путін знову застосував свою звичну риторику і звинуватив західні країни у тому, що вони нібито створюють глобальну нестабільність. Також він закликав країни Азії, Африки і Латинської Америки сформувати багатополярний світовий порядок.

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Пізніше Путін відвідав Євразійський економічний форум. Разом з ним на цьому заході були самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров і віцепрем'єрміністр Вірменії Мгер Григорян. Крім цього, глава Кремля зустрівся з президентом Сербії Мілорадом Додіком.

Ці всі заходи і зустрічі Путін використовує для того, щоб показати, нібито в РФ ще є міцні міжнародні партнерські відносини, зазначають аналітики.

"Кремль використав міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, аби зобразити Росію країною, що має міцні міжнародні партнерські відносини, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції. Зокрема, Путін намагався, але не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із Росією у вигаданому Путіним геополітичному конфлікті з Заходом", – додають аналітики.

Крім цього, Путін також чинить тиск на низку країн. Зокрема, він тисне на Індію. Росія погрожує Індії анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо ця держава не допоможе заблокувати кроки, завданням яких є перетворити Росію на фінансового та політичного вигнанця через розв’язану проти України повномасштабну війну.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін виправдовує вторгнення до України. Він знову заявив, що "СВО" він намагається зупинити "війну проти свого народу", яка триває 9-й рік. Про це він сказав під час вручення нагород у Кремлі у вівторок, 23 травня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зганьбився на весь світ. Він зустрівся з Головою Конституційного суду країни-агресора Росії Валерієм Зорькіним. Зорькін приніс Путіну карти середини XVII століття часів Людовика XIV. Там вони удвох на карті почали шукати Україну, після чого Путіни видав: "Ніякої України не було в історії людства" до СРСР.

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