"Два діда": Путін зганьбився на весь світ стоячи над картою 400-річної давності, де шукає Україну

Зорькін приніс Путіну карти середини XVII століття часів Людовика XIV, де диктатор почав шукати Україну.

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Путін шукає Україну на карті 400-річної давності / Колаж Главред, фото скріншот

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 23 травня, зганьбився на весь світ. Він зустрівся з Головою Конституційного суду країни-агресора Росії Валерієм Зорькіним.

Зорькін приніс Путіну карти середини XVII століття часів Людовика XIV. Там вони удвох на карті почали шукати Україну, після чого Путіни видав: "Ніякої України не було в історії людства" до СРСР.

"Там немає України", - сказав Зорькін. - "Є в двох місцях край-край Річ Посполита і край Козакії. І більше царство російське".

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Путін при цьому додав, що ці землі потім "попросилися" до складу Московського царства.

Судячи з усього, йдеться про копію "глобуса Колонеллі" 1692 року - періоду, коли українська держава Гетьманщина після періоду руїни була вже остаточно поглинена Московією.

Путін і Зорькін шукають Україну на карті 400-річної давності / скріншот

Дивіться відео, як Путіну показують карту, де немає України

Реакція соцмережі на ганьбу Путіна і Зорькіна

"Два діда, Путін і Зорькін, стоять над картою 400-річної давності і бурмочуть, що тоді не було України. 400 років тому не було ні Ізраїлю, ні США, ні Канади, ні Австралії, ні Бразилії, ні Аргентини, ні Німеччини. Тупі незмінні маразматики", - пишуть у соцмережі.

"Якийсь холуй приніс Путіну стару карту 17 століття, на якій немає України. Ментально застряглий в 17 столітті дід помітно пожвавився. Видно що ненависть до українців у нього набула маніакального характеру. Сам зробити з Україною нічого не може - ну хоч на стару карту можна", - написав журналіст Денис Казанський.

Путін і заява про Україну

Нагадаємо, у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині. Дії російських ополченців в Бєлгородській області "викликають глибоку стурбованість" в Кремлі.

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури. РФ може використовувати спеціальну військово-морську програму, за допомогою якої можна спостерігати за об'єктами критично важливої інфраструктури і атакувати їх.

Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною. Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить". У Білорусі більшість людей зрадіють, якщо Олександр Лукашенко втратить владу в країні, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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