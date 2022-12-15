'Починати війну було трагічною помилкою': Зеленський пояснив, як Путін може вберегти своє життя

Президент висловив переконання у тому, що програш Путіна вже очевидний, а Україна має намір вийти на свої кордони 1991 року.

Зеленський пояснив, як Путін може вберегти своє життя / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не має шансів на перемогу у цій кровопролитній війні проти України. Глава держави наголосив, що Путін має якнайшвидше вивести свої війська з нашої країни, адже лише у такий спосіб він сам і його оточення зможуть довше прожити. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Еconomist.

"Чим швидше закінчиться війна – і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - заявив український гарант.

Президент висловив переконання у тому, що програш Путіна вже очевидний, а Україна має намір вийти на свої кордони 1991 року, бо інакше агресор знову повернеться.

Зеленський також зазначив, що "треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".

Він наголосив, що лише Путін може перевести війну з військового на дипломатичний шлях. Однак це може статися в одному випадку.

"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді розпочнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - додав президент.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Україна готова брати участь у перемовинах з Росією, якщо вони базуватимуться на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року. Перший крок, який може зробити Москва для діалогу – виведення всіх своїх військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія вже, мовляв, не ставить перед собою завдання "зміни влади" в Україні. За його словами, нібито "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна в Україні затягнеться, а ЗСУ продовжать перемагати на полі бою, Путін знову може перейти до ядерних погроз на адресу української держави.

За його словами, якщо агресорку Росію не зупинити, її поведінка стане сигналом іншим автократам світу, які захочуть роздобути ядерну зброю.

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