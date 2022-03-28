Росія змінює стратегію війни: ворог має намір збільшити число ракетних ударів по Україні - МВС

Росія має намір посилити ракетні обстріли України - Денисенко / Фото facebook.com/PvkZahid

Окупаційні війська Росії наприкінці березня завдали ударів по об'єктах у Львові, Дубно та Луцьку. Російські загарбники змінили стратегію бойових дій, вони мають намір збільшити кількість ракетних ударів по українських містах, щоб знищити критичну інфраструктуру. Ворог веде і психологічну війну - росіяни намагатимуться показати, що в Україні немає безпечних місць. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що ворожі війська завдають ударів не тільки по нафтобазах, а й продуктових складах. Росіяни змінюють стратегію війни проти України. У такій ситуації Київ збирається розосередити зберігання продуктів харчування і нафтопродуктів.

"Ну щодо нафтобаз, я б додав ще щодо продуктових складів. Можна сказати, що це не тактика, а стратегія. Думаю, нам вдасться це зробити і ту шкоду, яку вже завдали, в принципі не настільки критична і для посівної, і для армії, і для Укрзалізниці - головних споживачів пального", - розповів Денисенко.

За його словами, зміна Росією стратегії бойових дій полягає у тому, що вони мають намір збільшити кількість ракетних ударів по містах України, щоб знищити критичну інфраструктуру і чинити психологічний тиск.

"Поміняли (російські війська, - ред.) стратегію бойових дій. Вони починають максимально обстрілювати ракетними ударами українські міста, намагаючись знищити критичну інфраструктуру, перевіряючи нерви українців, і нашого ППО...найближчим часом вони максимально нарощуватимуть ракетні удари в різні точки України", - пояснив чиновник.

Він уточнив, що Москва намагатиметься показати, що в Україні немає місць, де можна бути в безпеці.

"Їхнє завдання - показати, що немає в державі жодної точки, де можна перебувати в безпеці. І це одне з ключових їх завдань на даний момент в психологічній частині цієї війни", - підкреслив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Нагадаємо, раніше радник керівника МВС Денисенко заявив, що Росія продовжує концентрацію своїх військ біля кордонів України. Потрібно готуватися до нового наступу окупаційних підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Облога Києва, як і раніше, залишається однією з цілей Москви.