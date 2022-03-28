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Ворог перекидає "Іскандери" до кордону України з боку Білорусі – Генштаб

28 березня 2022, 01:39

Крім цього, окупанти стягують додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту і західного військового округу.

Ворог перекидає "Іскандери" до кордону України з боку Білорусі – Генштаб ЗСУ/ Фото Міноборони РФ

До українського кордону з боку Білорусі підвозять ворожі "Іскандери", також окупанти проводять повітряну розвідки поблизу кордону.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні за підсумками 32-ї доби героїчного протистояння захисників України окупантам. Зазначається, що залишається великою ймовірність того, що РФ може залучити до війни проти України військові сили Білорусі.

"На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил республіки білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Іскандер-М", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також противник продовжує стягувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту і західного військового округу. Проте при цьому дуже зменшилася інтенсивність перевезень з глибини території РФ.

Ворог не проводив активних наступальних дій на Поліському напрямку. Ті підрозділи, які зазнали сильних втрат, окупанти відводять на територію Білорусі для відновлення боєздатності.

"Так, відзначається виведення з території Київської області на територію республіки білорусь до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії", – зазначається у повідомленні.

Підрозділи, які зазнали втрат, окупанти відводять і на Слобожанському напрямку. Так, у повному обсязі вивели з України на територію Росії одну з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога.

"Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, ввечері 27 березня РФ завдала нових ракетних ударів по Україні. Вибухи було чутно в Луцьку, Харкові, а також в Житомирській та Київській областях.

Також повідомлялося, що окупанти у неділю, 27 березня, залишили Славутич. Зараз у місті їх немає. Про це сказав мер міста Юрій Фомічев.

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