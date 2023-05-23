Далекобійний Taurus б'є на 500 км: у Бундестазі хочуть озброїти Україну крилатими ракетами

Партнери України повинні піти ва-банк, впевнений Родеріх Кізеветтер.

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Родеріх Кізеветтер впевнений у необхідності передачі Україні крилатих ракет Taurus / Militaryanalizer, скріншот

Для боротьби з російською агресією Україні необхідно передати всі засоби, не заборонені міжнародним правом, у тому числі крилаті ракети.

Про це депутат Бундестагу, представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер сказав в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

На його думку, такою зброєю можуть стати німецькі крилаті ракети Taurus.

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"Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати в боротьбі зі пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом", - говорить німецький політик.

Він упевнений в тому, що в цьому питанні "більше не повинно бути червоних ліній" і підкреслив, що крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини".

Представник Бундестагу каже, що хоч Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять наносити удари по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі в боєготовності", – додав політик ХДС. За його словами, ці ракети було б набагато розумніше використовувати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.

Що відомо про ракети Taurus

Ракети Taurus є аналогом британських Storm Shadow, проте діапазон дії Taurus трохи більше.

Україні можуть передати крилаті ракети Taurus / Militaryanalizer.com

Taurus KEPD - авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей.

Бойові характеристики:

Максимальна дальність, км 500+;

Траєкторія польоту низьковисотний політ на 30 м, з огинанням рельєфу;

Швидкість польоту, м 0,6-0,95.

Бойова частина:

Тандемна бетонобойная MEPHISTO;

Маса БЧ, кг 481;

Маса ВР, кг 45 (кумулятивний) + 56 (фугасний заряд).

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Британії ракети великої дальності Storm Shadow. Українські військові активно використовують їх на фронті для знищення російських окупантів. Про це заявляє CNN з посиланням на американських і західних чиновників.

Ці ракети Великобританія передала Україні перед контрнаступом. Вони вже нібито використовуються для знищення ворожих цілей.

Нагадаємо, радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст, - ред.), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

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