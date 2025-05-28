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Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви

Маріна Фурман
28 травня 2025, 20:13
189
Американський лідер відповів, чому не вводить нові санкції проти Росії.
Трамп, удар по Киеву
Трамп зробив нові заяви про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП України, ДСНС

Основне:

  • Трамп розчарованим масованими обстрілами України з боку Росії
  • Америка не вводить нові санкції проти Москви, щоб не зіпсувати шанси на мирну угоду

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що він "дуже розчарований" масованими обстрілами України, які відбулись минулими вихідними. При цьому Америка все ще не вводить жорсткі санкції проти Росії, щоб не зіпсувати "угоду". Про це американський лідер сказав журналістам у Білому домі, цитує CNN.

"Я можу сказати лише те, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей (в Україні - Главред) вбили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже-дуже розчарований", – сказав президент США.

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На запитання, чому він не запровадив санкції проти Росії, Трамп відповів, що не хоче "псувати" шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби зустрінеться з Володимиром Зеленським та Путіним.

"Я думаю, що я близький до укладення угоди, я не хочу зіпсувати її цим", — сказав він.

Також Трамп заявив, що готовий, якщо буде потрібно, до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським.

Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Трамп розлючений на Путіна - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Крім того, Трамп не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Пізніше американський лідер звернувся до російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що без нього з Росією сталося б "багато поганих речей". У відповідь заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозами. Зокрема, Медведєв заявив, що є лише одна насправді погана річ - це Третя світова війна.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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