'Перформанс' для Трампа: в ЗМІ розкрили, для чого РФ нові переговори з Україною

Заяви Росії про готовність до другого раунду прямих переговорів із Україною виглядають радше як політичний перформанс, а не реальне прагнення миру.

https://glavred.net/world/performans-dlya-trampa-v-smi-raskryli-dlya-chego-rf-novye-peregovory-v-stambule-10668689.html Посилання скопійоване

Кремль імітує "мирний процес" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

РФ запропонувала переговори 2 червня у Стамбулі, щоб показати себе ініціатором мирного процесу

"Меморандум" не містить змін позиції Росії — це старі максималістські вимоги

Прорив у другому раунді переговорыв малоймовырний

Росія, оголосивши дату та місце другого раунду прямих переговорів з Україною, намагається позиціонувати себе як ініціатора мирного процесу. Цей крок виглядає як тактичний маневр, покликаний сформувати сприятливу картинку для зовнішнього світу, а не реальний крок до врегулювання війни. Про це заявив кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

На його думку, ініціатива Москви першою озвучити дату і місце переговорів (2 червня в Стамбулі) має на меті створити враження, що саме Росія активно просуває мирний процес.

відео дня

Аналітик звертає увагу, що Росія, можливо, відреагувала на недавню хвилю критики з боку Дональда Трампа через атаки по Україні. Показова "мирна ініціатива" може бути спробою заспокоїти президента США та водночас надіслати сигнал його адміністрації, що Москва начебто все ще готова до компромісу.

"Це спроба заспокоїти його (Дональда Трампа - Главред) занепокоєння та показати Вашингтону, що Москва все ще зацікавлена ​​в угоді", - зазначив кореспондент.

Попри формальну риторику про "меморандум", який містить "усі аспекти подолання причин кризи", Беннетт підкреслює, що заява Сергія Лаврова не демонструє жодних ознак зміни позиції Росії, а "відчувається радше як перформанс". "Меморандум", ймовірно, лише повторює старі, неприйнятні для Києва тези: вимогу до України залишатися нейтральною державою, припинення співпраці з НАТО та визнання претензій Кремля на захист "російськомовного населення".

"Документ, по суті, буде переліком максималістських вимог Москви, включаючи постійний нейтралітет для України", - вважає Беннет.

Також критики зазнає склад делегації — її, як і в попередньому раунді, очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. У Києві раніше вказували, що це представництво не має необхідного рівня для досягнення серйозних домовленостей.

"Очікування прориву у другому раунді будуть так само низькими", - підсумував Беннетт.

Мирні переговори і "меморандум" РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 28 травня РФ запропонувала Україні провести другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі в Туреччині.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив у відповідь, що Україна передала Росії свій документ щодо припинення вогню, тепер Москва має до чотирьох днів, щоб відповісти.

За його словами, після зустрічі 16 травня в Туреччині світ очікував від Росії "меморандум", але Кремль затягував. Після тиску з боку США, Європи та президента Зеленського, Москва повідомила, що документ готовий, але досі не передала його.

Крім цього, раніше президент Зеленський заявив, що понад тиждень світ чекає на обіцяний Росією "меморандум" щодо умов припинення війни, однак замість конкретики Кремль повторює старі ультиматуми. За його словами, жодного документа досі не передано, а спроби отримати відповідь через прямі контакти, зокрема від міністра оборони Умєрова, залишилися безрезультатними.

Читайте також:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред