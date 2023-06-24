ПВК Вагнера мають намір захопити склади з ядерною зброєю - партизани Атеш

Кадрові окупанти Міноборони РФ навряд чи здатні захистити склад з ядерною зброєю, оскільки у них немає потрібних ресурсів, розповіли партизани.

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Пригожин у Воронезькій області зібрався взяти склади з ядерною зброєю - партизани / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Бойовики ПВК Вагнер вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області. У місті знаходиться склад з ядерною зброєю, який збирається захопити бандформування Євгена Пригожина. У кадрових російських окупантів немає сил, щоб утримати ядерний склад. Про це розповіли у військовому партизанському русі Атеш.

Як повідомили партизани Атеш, передові загони бойовиків Вагнер вже на околицях Борисоглібська Воронезької області, де знаходиться склад з ядерною зброєю.

"Агент "АТЕШ" зі складу ПВК "Вагнер" повідомляє, що передові загони ПВК вийшли до околиць Борисоглібська, Воронезької області. У місті розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як "375 об'єкт "С", 12 управління мо рф", - зазначено в повідомленні.

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За даними організації, окупанти Міноборони РФ не зможуть захистити склад, оскільки для цього знадобиться зняти оперативні резерви з фронту в Україні.

"Ймовірно захистити склад зс рф своїми силами не зможе. Адже там вкрай мало сил і засобів. Необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Потрібна, як мінімум, бригада. Через те, що зараз немає вільних військ, єдиний спосіб отримати підкріплення — зняти оперативні резерви з фронту", - вважають в Атеш.

Також партизани прогнозують, що в разі боїв за склад ескалація конфронтації між Вагнером і Міноборони РФ лише посилиться.

"Бої за Воронезький ядерний склад ймовірно призведуть до посилення ескалації бойових дій між ПВК і мо рф", - підкреслили в Атеш.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнера Пригожин оголосив війну Міноборони агресора РФ. Увечері 23 червня він звинуватив відомство в ракетному ударі по позиціях бойовиків в тилу вагнерівців. У відповідь він анонсував похід свого 25-тисячного угруповання на Москву, щоб розправитися з Міноборони.

Вранці 24 червня стало відомо, що Ростов-на-Дону перейшов під контроль ПВК Вагнер. Пригожин повідомив про збиття бойовиками 3 вертольотів окупантів.

Ймовірно, Вагнер контролює вже і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Росії почалася громадянська війна. Подоляк підтвердив відомості, згідно з якими бойовики Пригожина ПВК Вагнер йдуть на Москву.

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