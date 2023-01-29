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"Чмо, халдей Путіна": бойовик накинувся на Пригожина через розбірки з Гіркіним

29 січня 2023, 10:30
Образи на адресу Євгена Пригожина Михайло Полинков записав після того, як ватажок "вагнерівців" публічно принизив Ігоря Гіркіна.
Полинков, Пригожин
Михайло Полинков публічно принизив Євгена Пригожина / Колаж скріншот

Російський окупант Михайло Полінков, який воює в Україні, записав відеозвернення до ватажка бандформувань найманців ПВК"Вагнера" Євгену Пригожину.

При цьому подільник російського терориста Ігоря Гіркіна публічно принизив ватажка "вагнерівців". Відео опубліковано в мережі.

Полинков назвав власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "чмом і власником (нецензурно, - ред.) компанії", "угрь***щем", "шісткою" і "халдеєм, який міняв тарілки у Путіна".

Відзначимо, що образи на адресу Пригожина Полінков записав після того, як ватажок "вагнерівців" публічно принизив Гіркіна, який раніше прагнув потрапити до лав ПВК "Вагнер".

"Хочеться тим же лексиконом відповісти колишньому халдею Пригожину, який зумів завдяки пронирливості і шахрайству зробити кар'єру, будучи офіціантом Путіна. Халдей, по суті, який "може щось диктувати" бойовому командиру, який пройшов не одну війну, коли це чмо або сиділо у в'язниці, або змінювало тарілочки у Путіна. Ти - чмо, як був так і залишишся. Не знаю, що буде далі, але кожен отримає своє, в тому числі ти... Іванич своє слово скаже, але не в твоїй (нецензурно, - ред.) компанії. Я не маю на увазі "Вагнер" загалом, а саме тебе", — заявив Полинков.

'Чмо, халдей Путіна': бойовик накинувся на Пригожина через розбірки з Гіркіним
/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - по**ю на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

Читайте більше:

Євген Пригожин Ігор Гиркин ПВК Вагнер війна Росії та України
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